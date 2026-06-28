India vs Ireland: भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी टी20 मुकाबला आज रविवार 28 जून को बेलफास्‍ट में खेला जाएगा। मेजबान आयरलैंड जहां सीरीज में क्‍लीन स्‍वीप करने के इरादे से उतरेगी तो वहीं भारत सीरीज को बराबरी पर खत्‍म करने पर होगी। इस मैच में फिर एक बार फिर सबकी नजरें अभिषेक शर्मा पर टिकी होंगी, जिन्‍होंने 20 गेंदों पर 49 रनों सबसे बड़ी पारी खेली थी। आज के मुकाबले में उनके पास इतिहास रचने का मौका होगा। इसके लिए उन्‍हें दो छक्‍के की जरुरत होगी।