इरफान पठान ने उड़ाया टीम इंडिया का मजाक, पर्थ में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद कही ये बात

IND vs AUS 1st ODI: पर्थ वनडे में टीम इंडिया को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। शुभमन गिल की कप्तानी में उतरी टीम को 7 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 19, 2025

Arshdeep singh bowling

अर्शदीप सिंह (फोटो- IANS)

India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। डकवर्थ लुईस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 131 रन का लक्ष्य मिला था। कप्तान मिशेल मार्श के नाबाद 46 रनों की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 21.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। इस हार के बाद पोस्ट मैच शो के दौरान टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी इरफान पठान ने टीम इंडिया का मजाक उड़ाया।

'सबसे पहले घबराना नहीं है'

पर्थ वनडे में हार झेलने के बाद पोस्ट मैच शो में ब्रॉडकास्टर्स से इरफान ने टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम के माहौल के बारे में संभावनाएं जताई और कहा कि गौतम गंभीर खिलाड़ियों से कहेंगे कि "सबसे पहले आपको घबराना नहीं है।" बता दें कि आमतौर पर ये मीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खराब प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर देखने को मिलता रहा है। 4 साल पहले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक संवाद के दौरान ये बात कही थी। हालांकि आज पठान ने टीम इंडिया की हार के बाद ये बात कही और मजाकिया अंदाज में ड्रेसिंग रूम के माहौल के बारे में बताया।

बता दें कि भारतीय टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 136 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही थी। टीम ने ट्रेविस हेड (8 रन) और मैट शॉर्ट (8 रन) का विकेट जल्दी खो दिया। लेकिन इसके बाद मार्श और विकेटकीपर बल्लेबाज जोश फिलीप ने तीसरे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी कर जीत की बुनियाद रखी। फिलीप 29 गेंद पर 2 छक्के और 3 चौके की मदद से 37 रन बनाकर आउट हुए। रेनशॉ 24 गेंद पर 21 रन बनाकर नाबाद रहे। मार्श 52 गेंद पर 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से 46 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत के लिए अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने 1-1 विकेट लिए।

रोहित-विराट का नहीं चला बल्ला

इससे पहले टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 26 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए। बार-बार बारिश आने की वजह से मैच 50 ओवर की जगह 26 ओवर का कर दिया गया। लगभग सात महीने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों फ्लॉप रहे। रोहित शर्मा 14 गेंद पर 8 रन बनाकर आउट हुए। वहीं विराट कोहली 8 गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए।

केएल राहुल ने 31 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 38 रन बनाए। वहीं अक्षर पटेल ने 38 गेंद पर 31 रन बनाए। इन दोनों की वजह से ही टीम इंडिया 136 तक पहुंच सकी। श्रेयस अय्यर 11 और वाशिंगटन सुंदर 10 रन बनाकर आउट हुए। नितीश कुमार रेड्डी ने 11 गेंद पर 2 छक्के की मदद से नाबाद 19 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार्क-नाथ एलिस ने 1-1 और जोश हेजलवुड, मिचेल ओवेन और मैथ्यू कुन्हमैन ने 2-2 विकेट लिए।

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

19 Oct 2025 08:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / इरफान पठान ने उड़ाया टीम इंडिया का मजाक, पर्थ में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद कही ये बात

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

