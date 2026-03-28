Ishan Kishan आज मैदान पर उतरते ही IPL में रचेंगे इतिहास, बनेंगे ये कारनामा करने वाले पहले भारतीय

Ishan Kishan IPL records: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) का पहला मैच आज शनिवार 28 मार्च को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाना। एसआरएच के लिए पिछला सीजन काफी निराशाजनक रहा था, जिसमें टीम पॉइंट्स टेबल पर छठे स्थान पर रही थी। इस बार टीम अपने नियमित कप्तान पैट कमिंस के बगैर अपने अभियान का आगाज करेगी। कमिंस की गैरमौजूदगी में युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन सनराजर्स की अगुवाई करेंगे, जो आज मैदान पर उतरते ही इतिहास रचेंगे।