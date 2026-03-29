Ishan Kishan Fifty: पहली ही मैच में ईशान किशन ने उधेड़ी गेंदबाजों की बखिया, मात्र इतनी गेंद पर अर्धशतक ठोक बनाए 80 रन

हैदराबाद को तीसरा झटका नीतीश रेड्डी के रूप में लगा। उन्हें डफी ने अभिनंदन सिंह के हाथों कैच आउट कराया। वह एक रन बना पाए। इस दौरान ईशान किशन ने 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। सनराइजर्स को चौथा झटका रोमारियो शेफर्ड ने दिया। उन्होंने फिल सॉल्ट के हाथों हेनरिक क्लासेन को कैच आउट कराया। वह 22 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। चौथे विकेट के लिए क्लासेन और ईशान के बीच 97 रनों की साझेदारी हुई। सनराइजर्स को पांचवां झटका सुयश शर्मा ने दिया। उन्होंने सलिल अरोड़ा को पवेलियन भेजा। वह नौ रन बना पाए।