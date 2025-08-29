“मैं एमएस धोनी से हैरान हूं…”, IPL से अश्विन ने इसलिए लिया संन्यास, दिया चौंकाने वाला बयान

अश्विन का मानना है कि अब उनके पास अब उतनी ‘बैंडविड्थ’ नहीं बची कि वह हर मैच में खुद को उसी जोश और मेहनत से झोंक पाएं। अपने यूट्यूब चैनल पर अश्विन ने कहा कि अब उनमें आईपीएल जैसा लंबा टूर्नामेंट खेलने की ताकत नहीं है। उन्होंने कहा, "मैं सोच रहा था कि क्या मैं अगले साल आईपीएल खेल पाऊंगा। लेकिन तीन महीने का टूर्नामेंट अब मेरे लिए बहुत थका देने वाला है। हर हफ्ते सफर करना, मैच खेलना और फिर ठीक होना, ये सब अब मेरे लिए आसान नहीं है।" अश्विन ने आगे कहा, "यही वजह है कि मैं महेंद्र सिंह धोनी को देखकर हमेशा हैरान होता हूं। ये बड़ी बात है कि वे इस उम्र में भी आईपीएल जैसा लंबा टूर्नामेंट कैसे खेलते हैं। बढ़ती उम्र के साथ आईपीएल खेलने की ताकत कम होती जाती है।"