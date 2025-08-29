“मैं एमएस धोनी से हैरान हूं…”, IPL से अश्विन ने इसलिए लिया संन्यास, दिया चौंकाने वाला बयान

Ravichandran Ashwin on IPL Retirement: भारतीय दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को भी अलविदा कह दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से अपने आईपीएल करियर की शुरुआत करने वाले अश्विन ने उसी टीम के साथ अपना सफर खत्म किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद उनका आईपीएल से अचानक हटना फैंस के लिए चौंकाने वाला था। हालांकि अब अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर इसपर खुलकर बात करी है।
अश्विन का मानना है कि अब उनके पास अब उतनी ‘बैंडविड्थ’ नहीं बची कि वह हर मैच में खुद को उसी जोश और मेहनत से झोंक पाएं। अपने यूट्यूब चैनल पर अश्विन ने कहा कि अब उनमें आईपीएल जैसा लंबा टूर्नामेंट खेलने की ताकत नहीं है। उन्होंने कहा, "मैं सोच रहा था कि क्या मैं अगले साल आईपीएल खेल पाऊंगा। लेकिन तीन महीने का टूर्नामेंट अब मेरे लिए बहुत थका देने वाला है। हर हफ्ते सफर करना, मैच खेलना और फिर ठीक होना, ये सब अब मेरे लिए आसान नहीं है।" अश्विन ने आगे कहा, "यही वजह है कि मैं महेंद्र सिंह धोनी को देखकर हमेशा हैरान होता हूं। ये बड़ी बात है कि वे इस उम्र में भी आईपीएल जैसा लंबा टूर्नामेंट कैसे खेलते हैं। बढ़ती उम्र के साथ आईपीएल खेलने की ताकत कम होती जाती है।"
उन्होंने बुधवार सुबह एक्स पर घोषणा करते हुए कहा कि वह "विश्व भर के अन्य लीगों में खेल की संभावनाओं को तलाशना" शुरू करेंगे। वह आईपीएल के पांचवें सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज (187 विकेट) के तौर पर इस टूर्नामेंट को अलविदा कह रहे हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी 7.2 की रही।
अश्विन आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा उन्होंने राइजिंग पुणे सुपरजायंट, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए भी आईपीएल में हिस्सा लिया और किंग्स XI पंजाब की कप्तानी भी की।
अश्विन ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, "यह एक खास दिन है और इसलिए एक खास शुरुआत भी हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। एक आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज खत्म हो रहा है, लेकिन विभिन्न लीगों में खेलने की संभावनाओं की खोज आज से शुरू होती है। मैंने जिन टीमों के साथ भी खेला, उन यादों और रिश्तों के लिए सभी फ्रेंचाइजियों का धन्यवाद करना चाहूंगा और सबसे महत्वपूर्ण, आईपीएल और बीसीसीआई का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे अब तक बहुत कुछ दिया है। भविष्य में जो भी है, मैं उसका आनंद लेने और उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए उत्सुक हूं।"
अश्विन ने 2010 और 2011 में सीएसके के साथ आईपीएल जीता था, लेकिन आठ साल तक अलग-अलग टीमों के लिए खेलने के बाद, पिछले सीजन आईपीएल में उनकी घर वापसी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। पिछले साल मेगा ऑक्शन में सीएसके ने अश्विन को 9.75 करोड़ रुपए में खरीदा था, और उन्होंने 14 में से नौ मैच खेले थे। इकॉनमी के दृष्टिकोण से यह उनका सबसे महंगा साल भी साबित हुआ। उन्होंने 9.12 रन प्रति ओवर दिए। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी सीजन में उनकी इकॉनमी 8.49 से ज्यादा रही।