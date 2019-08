वसीम जाफर ने टीम इंडिया को दिया अपना 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने का चैलेंज

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट टीम ( Indian cricket team ) वेस्टइंडीज ( West Indies cricket team ) के खिलाफ एंटीगा में खेले जा रहे टेस्ट मैच के पहले दिन खराब बल्लेबाजी के कारण 203 पर छह विकेट खोकर संकट में फंस चुकी है। भारतीय पारी शुरू में ही लड़खड़ा गई थी और टीम इंडिया मात्र आठ ओवर में 25 रन पर तीन विकेट गंवा चुकी थी। इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर बल्लेबाज वसीम जाफर ( wasim jaffer ) ने टीम में जोश भरने के लिए अपनी 2006 में इसी मैदान पर खेली गई 212 रनों की की पारी की याद दिलाई।

श्रीसंत के लिए खुशी का मौका, बीसीसीआई ने हटाया आजीवन प्रतिबंध

ट्वीट की बल्लेबाजी की तस्वीर

गुरुवार की रात बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने अपनी एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में वह बल्लेबाजी करते दिख रहे हैं। यह तस्वीर 2006 वेस्टइंडीज दौरे की है। इस पारी में उन्होंने इसी मैदान पर 212 रन बनाए थे। तस्वीर को शेयर करने के साथ उन्होंने लिखा- यह तस्वीर 2006 की है, जब मैंने एंटीगा में 212 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने लिखा, वैसे इस पारी में उन्होंने एक सिक्स भी लगाया था। इस ट्वीट में उन्होंने यह उम्मीद जताई कि कोई उन जैसी पारी खेलने में कामयाब होगा। उन्होंने आगे लिखा- बताएं कौन उन जैसी पारी खेलने में कामयाब होगा।

हसन अली की हुई सामिया आरजू, पाकिस्तान में होगा रिसेप्शन

Throwback to when I scored 212 in Antigua way back in 2006. By the way I also hit a six 😉. Hope somone emulates my feat in Antigua this test. Reply with who you think will go big. Tell me what were you upto in 2006 and I'll retweet.#wivind #indvwi #throwbackthursday pic.twitter.com/skFbLTSaqK