शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल, एशिया कप की टीम में किसे मिल सकती है जगह, पूर्व क्रिकेटर ने दी राय

अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति 19 अगस्त को एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगरकर कई कड़े फैसले ले सकते हैं। गिल के इंग्लैंड दौरे पर प्रदर्शन को देखते हुए नजरअंदाज करना और जायसवाल, जो टी20 में खुद को साबित कर चुके हैं, उन्हें बाहर रखना भी मुश्किल है। अगरकर के लिए कुछ भी आसान नहीं होने वाला है। हालांकि टी20 विश्व कप 2024 की टीम में गिल पर जायसवाल को प्राथमिकता दी गई थी, तब भी यही चयन समिति थी।