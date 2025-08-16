Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल, एशिया कप की टीम में किसे मिल सकती है जगह, पूर्व क्रिकेटर ने दी राय

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए 19 अगस्त को भारतीय टीम का ऐलान हो सकता है। यह तीसरा मौका है जब ये टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में हो रहा है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 16, 2025

India Squad for Asia Cup 2025
भारतीय टी20 टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है। टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है। एशिया के इस सबसे बड़े क्रिकेट इवेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा 19 अगस्त को हो सकती है। पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने कहा है कि टी20 फॉर्मेट में शुभमन गिल से बेहतर यशस्वी जायसवाल हो सकते हैं। एशिया कप के लिए टीम घोषित करना मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के लिए एक मुश्किल चुनौती बन गई है। इसकी वजह हर स्लॉट के लिए विकल्पों की भरमार है।

आकाश चोपड़ा ने बताया जायसवाल ज्यादा उपयुक्त

पूर्व सलामी बल्लेबाज और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कहा, "मेरा मानना है कि एशिया कप के लिए शुभमन गिल की तुलना में यशस्वी जायसवाल ज्यादा उपयुक्त हैं और उन्हें मौका दिए जाने की संभावना ज्यादा है।"अपने यूट्यूब चैनल पर आकाश ने कहा, "टीम के साथ तीसरा ओपनर रखना जरूरी है। हमें सोचना होगा कि अगर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन अपनी फॉर्म खो देंगे, तो कौन ओपनिंग करेगा। विश्व कप के लिए भी हमें तीसरे ओपनर को तैयार रखना होगा।"

ये भी पढ़ें

चहल के तीन विकेट की बदौलत नॉर्थेंप्टनशायर ने डरहम को ध्वस्त किया
क्रिकेट
Yuzvendra Chahal 6 Wicket Haul

उन्होंने कहा कि अगर चयनकर्ता शुभमन गिल और जायसवाल को लेकर संशय की स्थिति में हैं, तो मुझे लगता है कि आंकड़ों के मुताबिक जायसवाल आगे हैं। जिस तरह से वह टी20 खेलते हैं और टीम का डीएनए है, वह उस शैली से मेल खाते हैं। गिल, जो टेस्ट के कप्तान और वनडे में उपकप्तान हैं, उन्हें तीसरे ओपनर के रूप में चुनकर प्लेइंग इलेवन से बाहर रखना सही नहीं होगा।

19 अगस्त को हो सकता है टीम का चयन

अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति 19 अगस्त को एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगरकर कई कड़े फैसले ले सकते हैं। गिल के इंग्लैंड दौरे पर प्रदर्शन को देखते हुए नजरअंदाज करना और जायसवाल, जो टी20 में खुद को साबित कर चुके हैं, उन्हें बाहर रखना भी मुश्किल है। अगरकर के लिए कुछ भी आसान नहीं होने वाला है। हालांकि टी20 विश्व कप 2024 की टीम में गिल पर जायसवाल को प्राथमिकता दी गई थी, तब भी यही चयन समिति थी।

23 साल के जायसवाल ने 23 टी20 मैचों की 22 पारियों में 164.32 की स्ट्राइक रेट से 723 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 100 है। वहीं, गिल ने 21 टी20 मैचों में 139.28 की स्ट्राइक रेट से 578 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 126 है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

16 Aug 2025 02:29 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल, एशिया कप की टीम में किसे मिल सकती है जगह, पूर्व क्रिकेटर ने दी राय

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.