VHT 2025 Quarter Finals: विदर्भ ने दिल्ली के सामने रखा 301 रन का लक्ष्य तो पंजाब ने कूट डाले 345 रन

वहीं, चौथा क्‍वार्टर फाइनल विदर्भ और दिल्‍ली के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में विदर्भ ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए दिल्‍ली के सामने 301 रनों का लक्ष्‍य रखा है। विदर्भ की ओर से अथर्व तायडे ने 62, ध्रुव शोरे ने 49 और यश राठौर ने 86 रनों की पारियों खेली है। जबकि दिल्‍ली की ओर से इशांत शर्मा, नवदीप सैनी, प्रिंस यादव और नितीश राणा ने दो-दो विकेट चटकाए हैं।