इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से लिया ब्रेक, 2025 में भारत के खिलाफ खेला था आखिरी मैच

भारत और इंग्‍लैंड के बीच खेली गई पांच मैचों की एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में इंग्‍लैंड टीम का हिस्‍सा रहे जेमी ओवरटन के बारे यह जानकारी इंग्‍लैंड क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी करके दी। 2022 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्‍यू करने वाले ओवरटन ने इंग्लैंड के लिए अब तक सिर्फ 2 मैच खेले हैं और ज्यादा प्रभावित नहीं किया है। उन्होंने ओवल में खेले गए भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी टेस्ट में भी हिस्सा लिया था। बेन स्टोक्स के चोटिल होने के बाद उन्होंने आखिरी टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में शामिल किया गया था।