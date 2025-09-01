Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से लिया ब्रेक, 2025 में भारत के खिलाफ खेला था आखिरी मैच

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेमी ओवर्टन ने टेस्ट क्रिकेट से अचानक अनिश्चितकाल के लिए ब्रेक का ऐलान किया है। उन्होंने आखिरी टेस्ट भारत के खिलाफ खेला था।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 01, 2025

Jamie Overton
ध्रुव जुरेल को आउट करने के बाद जश्न मनाते हुए जोमी ओवर्टन (फोटो- IANS)

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेमी ओवर्टन ने टेस्ट क्रिकेट से अचानक अनिश्चितकाल के लिए ब्रेक लेने का ऐलान किया है। साल 2022 में डेब्यू करने वाले ओवर्टन को भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में चुना गया था। इंग्लैंड की टीम बढ़त बनाने के बावजूद भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई थी। इस दौरान में भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया था और अंग्रेज गेंदबाजों की जमकर बखिया उधेड़ी थी। ओवर्टन को आखिरी टेस्ट में खेलने का मौका मिला था और वह सिर्फ 2 विकेट हासिल कर पाए थे।

आखिरी टेस्ट में भारतीय टीम ने 6 रन से रोमांचक जीत दर्ज की और सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म किया। टीम इंडिया ने दोनों देशों के बीच आखिरी सीरीज जीती थी, जिसकी वजह से ट्रॉफी भारत के पास रही।

UAE Tri Series: अफगानिस्तान या यूएई में से कौन होगा फाइनल से बाहर? आज होगा फैसला, जानें कहां देखें Live
क्रिकेट
UAE Tri Series 2025 AFG vs UAE

2022 में किया था टेस्ट डेब्यू

भारत और इंग्‍लैंड के बीच खेली गई पांच मैचों की एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में इंग्‍लैंड टीम का हिस्‍सा रहे जेमी ओवरटन के बारे यह जानकारी इंग्‍लैंड क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी करके दी। 2022 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्‍यू करने वाले ओवरटन ने इंग्लैंड के लिए अब तक सिर्फ 2 मैच खेले हैं और ज्यादा प्रभावित नहीं किया है। उन्होंने ओवल में खेले गए भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी टेस्ट में भी हिस्सा लिया था। बेन स्टोक्स के चोटिल होने के बाद उन्होंने आखिरी टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में शामिल किया गया था।

ओवरटन ने एक पोस्ट में लिखा, "काफी सोचने के बाद मैंने रेड बॉल क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने का फैसला। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने इंग्लैंड के लिए दो टेस्ट मैचों सहित 99 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। रेड बॉल वाले फर्स्‍ट क्‍लास क्रिकेट ने मेरे पेशेवर करियर की नींव रखी है और अब तक मुझे खेल में मिले हर अवसर का एंट्री प्वाइंट रहा है। यहीं से मैंने खेल सीखा और इसने मेरे टारगेट्स और सपनों को बढ़ावा दिया है, जिन्होंने मुझे इतने लंबे समय तक प्रेरित किया है।

Updated on:

01 Sept 2025 06:09 pm

Published on:

01 Sept 2025 05:59 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से लिया ब्रेक, 2025 में भारत के खिलाफ खेला था आखिरी मैच

