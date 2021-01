देखें वीडियो, बुमराह ने की कुंबले की नकल, जंबो बोले काफी करीब

नई दिल्ली। भारतीय टीम (Team India) अपने घरेलू मैदान पर इंग्लैंड (England) के खिलाफ चार मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने वाली है। इस सीरीज की तैयारियों के लिए दोनों टीम के खिलाड़ी जमकर नेट्स पर पसीना बहा रहे हैं। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (jasprit Bumrah ) भी चोट से उबरने के बाद नेट्स पर अपनी गेंदबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास के दौरान बुमराह ने महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले (Anil Kumble) की गेंदबाजी एक्शन की नकल करने की कोशिश की। उनके इस एक्शन से जंबो के नाम से मशहूर कुंबले काफी खुश दिखाई दिए और उन्होंने इसे काफी करीब भी बताया।

We have all seen @Jaspritbumrah93's fiery yorkers and sharp bouncers. Here’s presenting a never-seen-before version of the fast bowler.



Boom tries to emulate the legendary @anilkumble1074's bowling action and pretty much nails it! pic.twitter.com/wLmPXQGYgC