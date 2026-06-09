‘साथी खिलाड़ी मेरा मजाक उड़ाते हैं’, मैदान से दूर Jasprit Bumrah ने खोला अपनी उस खास लत का सीक्रेट

इंटरव्यू में जब बुमराह से पूछा गया कि वे परफ्यूम चुनते समय लग्जरी देखते हैं या खुशबू (fragrance)? तो बुमराह ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे इस मामले में बहुत ज्यादा चूजी (choosy) हैं। बुमराह ने बताया, 'मैं परफ्यूम को बहुत सीरियसली लेता हूं और खरीदते समय कॉन्संट्रेट रहता हूं। मेरे साथी खिलाड़ी इस बात पर मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन मुझे यह बहुत पसंद है। मैं किसी भी परफ्यूम को लेने से पहले बहुत डीप में जाकर चेक करता हूं कि उसकी खुशबू कितनी देर टिकेगी (long-lasting), वह हवा में सूख तो नहीं जाएगा।'