IND vs SA: कपिल देव के बाद ऐसा करने वाले दूसरे गेंदबाज बने जसप्रीत बुमराह, अश्विन, कुंबले जैसे दिग्गजों के क्लब में हुए शामिल

Jasprit bumrah, India vs South Africa 2025: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है। मैच की पहली पारी में अफ्रीकी टीम मात्र 159 रन पर ढेर हो गई। इस पारी में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पांच विकेट झटके। यह फाइव विकेट हॉल लेकर बुमराह ने एक और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इसी के साथ ही वे भारत के लिए टेस्ट में सबसे अधिक 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाजों की सूची में भगवत चंद्रशेखर के साथ संयुक्त पांचवें स्थान पर आ गए हैं।