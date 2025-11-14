IND vs SA: कपिल देव के बाद ऐसा करने वाले दूसरे गेंदबाज बने जसप्रीत बुमराह, अश्विन, कुंबले जैसे दिग्गजों के क्लब में हुए शामिल

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुमराह ने चटकाए पांच विकेट (Photo - EspncricInfo)
Jasprit bumrah, India vs South Africa 2025: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है। मैच की पहली पारी में अफ्रीकी टीम मात्र 159 रन पर ढेर हो गई। इस पारी में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पांच विकेट झटके। यह फाइव विकेट हॉल लेकर बुमराह ने एक और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इसी के साथ ही वे भारत के लिए टेस्ट में सबसे अधिक 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाजों की सूची में भगवत चंद्रशेखर के साथ संयुक्त पांचवें स्थान पर आ गए हैं।
बुमराह ने इस पारी में अपनी गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी। उन्होंने मात्र 27 रन देकर पांच विकेट झटके। बुमराह के नाम अब 51 टेस्ट मैचों में 16 फाइव विकेट हॉल है। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक फाइव विकेट हॉल के मामले में उनसे आगे रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह और कपिल देव है।
भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक फाइव विकेट हॉल लेने के मामले में अश्विन शीर्ष स्थान पर हैं। अश्विन ने अपने करियर में 106 टेस्ट मैच खेले हैं। 200 टेस्ट पारियों में उनके नाम 37 फाइव विकेट हॉल हैं। यह आंकड़ा बताता है कि अश्विन सिर्फ घरेलू पिचों पर नहीं, बल्कि विदेशी मैदानों पर भी उतने ही प्रभावी रहे हैं। अश्विन एक ऑफ स्पिनर है जो गेंदबाजी में विविधताओं के लिए जाने जाते है। उनकी कैरम बॉल और फ्लाइट बल्लेबाजों को खासा परेशान करती है।
अश्विन के बाद इस सूची में दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले का नाम आता है, जिन्होंने 132 टेस्ट मैचों में 35 फाइव विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। कुंबले की गेंदबाजी में स्पीड और बाउंस तो था ही इसके साथ ही वे लगातार एक ही लाइन-लेंथ पर गेंद फेंकने में माहिर थे। उनका 10 विकेट इनिंग (10/74) आज भी क्रिकेट इतिहास में याद किया जाता है।
इसी सूची में अगला नाम ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह का आता है। हरभजन ने 103 टेस्ट मैचों में 25 फाइव विकेट हॉल लिए हैं। 2001 की ऐतिहासिक कोलकाता टेस्ट सीरीज में वे भारत के लिए मैच-विनर साबित हुए थे, जो आज भी लोगों को याद है। उस मैच में उन्होंने हैट्रिक ली थी और मैच में कुल 13 विकेट चटकाए थे।
चौथे स्थान पर महान ऑलराउंडर कपिल देव हैं जो बुमराह से पहले सूची में एकमात्र तेज गेंदबाज थे। कपिल देव के नाम 131 टेस्ट में 23 फाइव-फर्स हैं। कपिल देव की गेंदबाजी एक्शन आज भी युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है।
इस मैच से पहले पांचवें स्थान पर भगवत चंद्रशेखर (58 मैच में 16 फाइव विकेट हॉल) का नाम था। उनकी अनोखी रिस्ट-स्पिन तकनीक और उछाल पैदा करने की क्षमता ने उन्हें विश्व भर के बल्लेबाजों के लिए चुनौती बनाया। लेकिन आज के मैच के प्रदर्शन के बाद बुमराह भी इस सूची में शामिल हो गए है। ऐसा करने वाले अब वे दूसरे तेज गेंदबाज हो गए है।
