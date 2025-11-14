Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA 1st Test: अच्छी शुरुआत के बावजूद दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 159 रन पर ढेर, बुमराह ने झटके पांच विकेट

जसप्रीत बुमराह की अगुआई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की मदद से भारत ने दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 159 रन पर ढेर कर दी है। भारत के लिए बुमराह ने पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में पांच विकेट झटके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 14, 2025

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट कोलकाता में खेला जा रहा है। (photo - EspnCricInfo)

India vs Australia 1st test 1st innings Highlights: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की घटक गेंदबाजी के सामने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिये और बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद मात्र 159 पर ढेर हो गई।

रेयान रिकेल्टन और एडेन मार्करम ने दी अच्छी शुरुआत

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 ओवर में 159 रन बनाए हैं। सलामी बल्लेबाज रेयान रिकेल्टन और एडेन मार्करम ने बेहतरीन शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 57 रन जोड़े। पारी के 11वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका लगा। जसप्रीत बुमराह ने ओपनर रेयान रिकेल्टन को क्लीन बोल्ड किया। वह 22 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हुए।

तेंबा बावुमा भी कुछ खास नहीं कर पाये

इसके तुरंत बाद 62 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को दूसरा झटका लगा। जसप्रीत बुमराह ने एडेन मार्करम को विकेटकीपर पंत के हाथों कैच कराया। मार्करम 48 गेंद पर 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दक्षिण अफ्रीका को पारी के 16वें ओवर में 71 के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। कुलदीप यादव ने कप्तान तेंबा बावुमा को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराया। वह तीन रन बना सके।

कुलदीप यादव की फिरकी का जलवा

दक्षिण अफ्रीका को 114 के स्कोर पर चौथा झटका लगा। कुलदीप यादव ने वियान मुल्डर को एल्बीडब्ल्यू आउट किया। वह 24 रन बना सके। कुलदीप को मिली यह दूसरी सफलता थी। दक्षिण अफ्रीका को 120 के स्कोर पर पांचवां झटका लगा। बुमराह ने टोनी डी जॉर्जी को एल्बीडब्ल्यू आउट किया। वह 24 रन बना सके।

दक्षिण अफ्रीका का निचला क्रम पूरी तरह नाकाम

सिराज ने पारी के 45वें ओवर में काइल वेरेन और मार्को यानसेन को आउट किया। 146 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को छठा झटका लगा। सिराज ने काइल वेरेन को एल्बीडब्ल्यू आउट तिया। वह 16 रन बना सके। वेरेन ने स्टब्स के साथ छठे विकेट के लिए 26 रन की साझेदारी निभाई। 147 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को सातवां झटका लगा। उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर वेरेन को एल्बीडब्ल्यू आउट तिया। वह 16 रन बना सके। वेरेन ने स्टब्स के साथ छठे विकेट के लिए 26 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद चौथी गेंद पर यानसेन को क्लीन बोल्ड किया। यानसेन खाता भी नहीं खोल सके।

जसप्रीत बुमराह ने झटके पांच विकेट

इसके बाद अगले 12 रन के अंडर केशव महाराज, कॉर्बिन बॉश और सेनुरन मुथुसामी भी पवेलियन लौट गए। महाराज और सेनुरन मुथुसामी को बुमराह ने आउट किया। वहीं बॉश अक्षर पटेल के शिकार बने। भारत ने पहले दिन तीसरे सत्र के खेल की शुरुआत में ही दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी समाप्त कर दी। अब भारत पहली पारी में बढ़त लेने के इरादे से उतरेगा। भारत के लिए बुमराह ने पांच विकेट झटके। इसके अलावा मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने दो-दो विकेट लिए, जबकि अक्षर पटेल को एक सफलता मिली।

ये भी पढ़ें

IND vs SA: खत्म नहीं हो रहा गौतम गंभीर का एक्सपेरिमेंट! साई सुदर्शन प्लेइंग 11 से बाहर, अब ऑलराउंडर करेगा तीन नंबर पर बल्लेबाजी
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Published on:

14 Nov 2025 03:11 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA 1st Test: अच्छी शुरुआत के बावजूद दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 159 रन पर ढेर, बुमराह ने झटके पांच विकेट

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार में भगवा छाया, लालटेन की रोशनी हुई धीमी, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

वरुण चक्रवर्ती को नई जिम्मेदारी, पहली बार बने कप्तान, इन प्लेयर्स को मिल गई जगह, देखें पूरा स्क्वाड

SRH vs KKR Match Highlights: मैच के दौरान केकेआर के कप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे और गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/IPL)
क्रिकेट

IPL 2026: KKR का बड़ा ऐलान, ऑक्शन से पहले न्यूजीलैंड के इस धुरंधर को दी बड़ी जिम्मेदारी

Tim Southee
क्रिकेट

IND vs SA: ‘बौना भी है’, टेम्बा बावुमा के आउट की अपील के दौरान ये क्या बोल गए जसप्रीत बुमराह, Video वायरल

Jasprit Bumrah
क्रिकेट

पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तगड़ा झटका, पहले वनडे में श्रीलंका पर जीत के बाद लगाया जुर्माना

Pakistan Cricket Team
क्रिकेट

मोहम्मद शमी को रिलीज करेगी सनराइजर्स हैदराबाद? इन दो फ्रेंचाइजी टीमों ने दिखाई रुचि

Mohammed shami
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.