IND vs SA 1st Test: अच्छी शुरुआत के बावजूद दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 159 रन पर ढेर, बुमराह ने झटके पांच विकेट

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट कोलकाता में खेला जा रहा है। (photo - EspnCricInfo)
India vs Australia 1st test 1st innings Highlights: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की घटक गेंदबाजी के सामने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिये और बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद मात्र 159 पर ढेर हो गई।
दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 ओवर में 159 रन बनाए हैं। सलामी बल्लेबाज रेयान रिकेल्टन और एडेन मार्करम ने बेहतरीन शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 57 रन जोड़े। पारी के 11वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका लगा। जसप्रीत बुमराह ने ओपनर रेयान रिकेल्टन को क्लीन बोल्ड किया। वह 22 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हुए।
इसके तुरंत बाद 62 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को दूसरा झटका लगा। जसप्रीत बुमराह ने एडेन मार्करम को विकेटकीपर पंत के हाथों कैच कराया। मार्करम 48 गेंद पर 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दक्षिण अफ्रीका को पारी के 16वें ओवर में 71 के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। कुलदीप यादव ने कप्तान तेंबा बावुमा को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराया। वह तीन रन बना सके।
दक्षिण अफ्रीका को 114 के स्कोर पर चौथा झटका लगा। कुलदीप यादव ने वियान मुल्डर को एल्बीडब्ल्यू आउट किया। वह 24 रन बना सके। कुलदीप को मिली यह दूसरी सफलता थी। दक्षिण अफ्रीका को 120 के स्कोर पर पांचवां झटका लगा। बुमराह ने टोनी डी जॉर्जी को एल्बीडब्ल्यू आउट किया। वह 24 रन बना सके।
सिराज ने पारी के 45वें ओवर में काइल वेरेन और मार्को यानसेन को आउट किया। 146 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को छठा झटका लगा। सिराज ने काइल वेरेन को एल्बीडब्ल्यू आउट तिया। वह 16 रन बना सके। वेरेन ने स्टब्स के साथ छठे विकेट के लिए 26 रन की साझेदारी निभाई। 147 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को सातवां झटका लगा। उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर वेरेन को एल्बीडब्ल्यू आउट तिया। वह 16 रन बना सके। वेरेन ने स्टब्स के साथ छठे विकेट के लिए 26 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद चौथी गेंद पर यानसेन को क्लीन बोल्ड किया। यानसेन खाता भी नहीं खोल सके।
इसके बाद अगले 12 रन के अंडर केशव महाराज, कॉर्बिन बॉश और सेनुरन मुथुसामी भी पवेलियन लौट गए। महाराज और सेनुरन मुथुसामी को बुमराह ने आउट किया। वहीं बॉश अक्षर पटेल के शिकार बने। भारत ने पहले दिन तीसरे सत्र के खेल की शुरुआत में ही दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी समाप्त कर दी। अब भारत पहली पारी में बढ़त लेने के इरादे से उतरेगा। भारत के लिए बुमराह ने पांच विकेट झटके। इसके अलावा मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने दो-दो विकेट लिए, जबकि अक्षर पटेल को एक सफलता मिली।
