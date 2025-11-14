IND vs SA 1st Test: अच्छी शुरुआत के बावजूद दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 159 रन पर ढेर, बुमराह ने झटके पांच विकेट

सिराज ने पारी के 45वें ओवर में काइल वेरेन और मार्को यानसेन को आउट किया। 146 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को छठा झटका लगा। सिराज ने काइल वेरेन को एल्बीडब्ल्यू आउट तिया। वह 16 रन बना सके। वेरेन ने स्टब्स के साथ छठे विकेट के लिए 26 रन की साझेदारी निभाई। 147 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को सातवां झटका लगा। उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर वेरेन को एल्बीडब्ल्यू आउट तिया। वह 16 रन बना सके। वेरेन ने स्टब्स के साथ छठे विकेट के लिए 26 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद चौथी गेंद पर यानसेन को क्लीन बोल्ड किया। यानसेन खाता भी नहीं खोल सके।