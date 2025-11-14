IND vs SA: खत्म नहीं हो रहा गौतम गंभीर का एक्सपेरिमेंट! साई सुदर्शन प्लेइंग 11 से बाहर, अब ऑलराउंडर करेगा तीन नंबर पर बल्लेबाजी

दक्षिण अफ्रीका की टीम में स्टार तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा नहीं खेल रहे। उनकी जगह युवा ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को प्लेइंग-11 में मौका मिला है। वहीं, भारतीय टीम में दो अहम बदलाव हुए हैं। विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की वापसी हुई है, जो नीतीश कुमार रेड्डी की जगह टीम में शामिल हुए हैं। इसके अलावा स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी प्लेइंग-11 में लौटे हैं। पंत के साथ ध्रुव जुरेल भी टीम में हैं, यानी भारत चार स्पिन गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरा है, जिनमें से तीन ऑलराउंडर हैं। यह रणनीति घरेली परिस्थितियों में स्पिन की ताकत को भुनाने की ओर इशारा करती है।