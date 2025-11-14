IND vs SA 1st Test Live Telecast: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट आज से, जानें कब-कहां देख सकेंगे एकदम फ्री

भारतीय कप्तान शुभमन गिल और अक्षर पटेल। (फोटो सोर्स: एक्स@ICC)
IND vs SA 1st Test Live Telecast: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज शुक्रवार 14 नवंबर से दो मैचों टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम 21वीं शताब्दी में अजेय रही है। लेकिन, इस बार भारत के लिए डिफेंडिंग चैंपियन साउथ अफ्रीका को हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब ये टीम बहुत मजबूत नजर आ रही है। टीम के पास एक से बढ़कर एक शानदार बल्लेबाज और तेज गेंदबाज हैं। इतना ही नहीं उसके पास कमाल के स्पिनर भी हैं। हालांकि टीम इंडिया भी कम नहीं है। उसकी कमान युवा शुभमन गिल के हाथों में है। ऐसे में दोनों के बीच बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आइये इस मैच से पहले इससे जुड़ी अहम बातें आपको बताते हैं।
भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट आज शुक्रवार 14 नवंबर से खेला जाना है। ये मैच भारतीय समयानुसार, सुबह 9.30 बजे से शुरू होगा। इससे आधा घंटे पहले 9 बजे दोनों टीमों के कप्तान शुभमन गिल और टेंबा बावुमा टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे और अपनी-अपनी प्लेइंग इलेवन भी घोषित करेंगे।
भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा।
भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट का टीवी पर लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनल्स पर किया जाएगा। अगर आप इस मैच को फ्री देखना चाहते हैं तो आप डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकते हैं। इसके लिए डीडी फ्री डिश कनेक्शन होना चाहिए।
भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं।
यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, देवदत्त पडिक्कल, आकाश दीप।
एटेम्बा बावुमा (कप्तान), डेन मार्कराम, रयान रिकेलटन, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेन (विकेटकीपर), टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, साइमन हार्मर, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, कॉर्बिन बॉश, सेनुरन मुथुसामी, मार्को यानसेन, जुबैर हम्ज़ा, वियान मुल्डर।
