IND vs SA 1st Test Live Telecast: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट आज से, जानें कब-कहां देख सकेंगे एकदम फ्री

IND vs SA 1st Test Live Telecast: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज शुक्रवार 14 नवंबर से दो मैचों टेस्‍ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम 21वीं शताब्‍दी में अजेय रही है। लेकिन, इस बार भारत के लिए डिफेंडिंग चैंपियन साउथ अफ्रीका को हराना आसान नहीं होगा, क्‍योंकि अब ये टीम बहुत मजबूत नजर आ रही है। टीम के पास एक से बढ़कर एक शानदार बल्लेबाज और तेज गेंदबाज हैं। इतना ही नहीं उसके पास कमाल के स्पिनर भी हैं। हालांकि टीम इंडिया भी कम नहीं है। उसकी कमान युवा शुभमन गिल के हाथों में है। ऐसे में दोनों के बीच बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आइये इस मैच से पहले इससे जुड़ी अहम बातें आपको बताते हैं।