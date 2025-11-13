IND vs SA 1st Test Playing XI: पंत-जुरेल के साथ उतरेगी भारतीय टीम, जानें कौन होगा IN और कौन होगा OUT

IND vs SA 1st Test Playing XI Prediction: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) के तहत भारत दो टेस्ट मैचों के लिए दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी करेगा। पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 14 नवंबर से खेला जाएगा। शुभमन गिल की अगुवाई में घरेलू टेस्ट मैचों का दौर पिछले महीने वेस्टइंडीज पर 2-0 की क्लीन स्वीप के साथ शुरू हुआ था और अब दो बेहतरीन टेस्ट मैचों का इंतजार है। दक्षिण अफ्रीका को एशियाई परिस्थितियों में भी कोई कमजोर नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि वे पाकिस्तान में एक सीरीज़ ड्रॉ कराकर भारत आ रहे हैं। उनके पास बेहतरीन स्पिनर हैं। ऐसे में भारत को एक मजबूत प्‍लेइंग इलेवन के साथ उतरना होगा। आइये इस मैच से पहले आपको भारत की संभावित प्‍लेइंग इलेवन बताते हैं।