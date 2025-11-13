IND vs SA 1st Test Playing XI: पंत-जुरेल के साथ उतरेगी भारतीय टीम, जानें कौन होगा IN और कौन होगा OUT

भारतीय टेस्ट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
IND vs SA 1st Test Playing XI Prediction: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) के तहत भारत दो टेस्ट मैचों के लिए दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी करेगा। पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 14 नवंबर से खेला जाएगा। शुभमन गिल की अगुवाई में घरेलू टेस्ट मैचों का दौर पिछले महीने वेस्टइंडीज पर 2-0 की क्लीन स्वीप के साथ शुरू हुआ था और अब दो बेहतरीन टेस्ट मैचों का इंतजार है। दक्षिण अफ्रीका को एशियाई परिस्थितियों में भी कोई कमजोर नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि वे पाकिस्तान में एक सीरीज़ ड्रॉ कराकर भारत आ रहे हैं। उनके पास बेहतरीन स्पिनर हैं। ऐसे में भारत को एक मजबूत प्लेइंग इलेवन के साथ उतरना होगा। आइये इस मैच से पहले आपको भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन बताते हैं।
यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल शीर्ष क्रम में मजबूत खिलाड़ी बने हुए हैं। ये दोनों ही पारी का आगाज करने उतरेंगे। वहीं, तीसरे नंबर पर उतरने वाले साई सुदर्शन के लिए ये मुकाबला करो या मरो वाला हो सकता है। वह 9 टेस्ट पारियां खेलने के बावजूद अभी तक केवल दो अर्धशतक लगा सके हैं। इस क्रिकेट फॉर्मेट में उनका औसत 30 का है। चौथे नंबर पर खुद कप्तान शुभमन गिल उतरेंगे तो पांचवें नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत नजर आ सकते हैं तो छठे नंबर पर दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को उतारा जाएगा। सहायक कोच रेयान टेन डोशेट भी पुष्टि कर चुके हैं कि पंत और जुरेल दोनों कोलकाता टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल होंगे।
ईडन गार्डन्स की पिच पर अच्छा टर्न मिलने की उम्मीद है। ऐसे में स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी को गहराई के साथ दो स्पिन विकल्प दे सकते हैं। ऐसे में अक्षर पटेल का फिर से बाहर बैठना होगा। जबकि कुलदीप यादव मुख्य स्पिनर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही तेज गेंदबाजी विभाग की अगुवाई जसप्रीत बुमराह करेंगे और उनका साथ मोहम्मद सिराज देते नजर आएंगे।
माना जा रहा है कि अक्षर पटेल के साथ देवदत्त पडिक्कल को भी बेंच पर इंतजार करना होगा। इनके अलावा बंगाल के तेज गेंदबाज आकाश दीप का भी प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना मुश्किल नजर आ रहा है।
यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवीन्द्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, और मोहम्मद सिराज।
बेंच पर- अक्षर पटेल, आकाश दीप और देवदत्त पडिक्कल।
