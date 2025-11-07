जय शाह ने नहीं की ICC के नियमों की परवाह! देश की बेटियों के लिए उठाया बड़ा कदम

आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम की एक खिलाड़ी के लिए आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने ऐसा काम किया है, जिसकी पूरे देश में तारीफ हो रही है। दरअसल 2 नवंबर को जब वूमेंस भारतीय क्रिकेट टीम ने खिताबी मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराया तो ट्रॉफी के साथ 15 खिलाड़ियों को मेडल मिले। इस दौरान टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली प्रतिका रावल नॉकआउट मैच से पहले चोटिल हो गई थीं और उनकी जगह शेफाली को 15 खिलाड़ियों में शामिल किया गया। वर्ल्डकप जीतने के बाद 15 खिलाड़ियों को ही मेडल मिले और इस तरह प्रतिका मेडल से चूक गईं।