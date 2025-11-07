जय शाह ने नहीं की ICC के नियमों की परवाह! देश की बेटियों के लिए उठाया बड़ा कदम

भारतीय खिलाड़ियों के साथ प्रतिका रावल (फोटो- IANS)
आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम की एक खिलाड़ी के लिए आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने ऐसा काम किया है, जिसकी पूरे देश में तारीफ हो रही है। दरअसल 2 नवंबर को जब वूमेंस भारतीय क्रिकेट टीम ने खिताबी मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराया तो ट्रॉफी के साथ 15 खिलाड़ियों को मेडल मिले। इस दौरान टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली प्रतिका रावल नॉकआउट मैच से पहले चोटिल हो गई थीं और उनकी जगह शेफाली को 15 खिलाड़ियों में शामिल किया गया। वर्ल्डकप जीतने के बाद 15 खिलाड़ियों को ही मेडल मिले और इस तरह प्रतिका मेडल से चूक गईं।
जब भारतीय खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और मेडल के साथ फोटो खिंचवाई थी, तब एक सहयोगी स्टाफ के एक सदस्य ने प्रतिका को मेडल दिया था। हालांकि अब प्रतिका को अपना मेडल मिलने वाला है और इसके पीछे जय शाह का बड़ा हाथ है। प्रतिका रावल ने कहा, "जय शाह ने हमारे मैनेजर को मैसेज किया कि 'मैं प्रतिका के लिए मेडल लाने का इंतजाम करना चाहता हूं'। आखिरकार अब मेरे पास मेरा अपना मेडल होगा।" वर्ल्डकप जीतने के बाद प्रतिका को जय शाह ने आश्वासन दिया था कि उन्हें पदक जरूर मिलेगा।
आईसीसी के किसी भी इवेंट को जीतने के बाद चैंपियन टीम के 15 खिलाड़ियों को मेडल दिए जाते हैं, जिसका गोल्डेन रंग होता है। हारने वाली टीम के 15 खिलाड़ियों को भी मेडल मिलते हैं लेकिन उनका मेडल सिल्वर का होता है। नियम के अनुसार भारत की 15 खिलाड़ियों को मेडल मिले, जिसमें प्रतिका शामिल नहीं थीं। प्रतिका रावल के लिए सोशल मीडिया पर फैंस ने अवाज उठाई और मेडल देने की मांग की।
जय शाह प्रतिका के मेडल के लिए कोशिश कर रहे हैं। वह आईसीसी से पूछकर पदक भेजेंगे, जिसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के दौरान प्रतिका को एक सहयोगी स्टाफ ने अपना मेडल पहनने के लिए दिया था, जिससे उन्हें ये न लगे कि उनके पास अपना पदक नहीं है। प्रतिका ने कहा कि मान लीजिए कि मेरे पास अपना पदक है, जो रास्ते में है।"
