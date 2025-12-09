स्मृति और पलाश की शादी टूटने के बाद, जेमिमा रोड्रिग्स के पोस्ट ने मचाया बवाल, पलाश को किया टारगेट

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिग्स (Photo - EspnCricInfo)
Smriti-Palash Wedding Cancel; Jemimah Rodrigues Cryptic Story: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी हाल ही में काफी सुर्खियों में रही। कई दिनों की चर्चाओं, अटकलों, रिपोर्ट्स और नई-नई कहानियों के बाद आखिरकार स्मृति ने एक पोस्ट कर इन सबको विराम दिया। रविवार 7 दिसंबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर स्मृति ने यह साफ कर दिया कि यह शादी अब कैंसिल हो चुकी है।
स्मृति की साथी खिलाड़ी और बेस्ट फ्रेंड जेमिमा रोड्रिग्स ने इस मुश्किल दौर में उनका साथ दिया। शुरुआत में जब शादी टली थी तब भी जेमिमा बिग बैश लीग को बीच में ही छोड़कर स्मृति के सपोर्ट के लिए भारत वापस आ गई थी। अब शादी के कैंसिल हो जाने के बाद एक बार फिर से वह स्मृति के सपोर्ट में आई हैं। इंस्टाग्राम पर उन्होंने पलाश पर एक क्रिप्टिक स्टोरी पोस्ट की।
जेमिमा रोड्रिग्स ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक सिंगिंग ग्रुप का वीडियो डाला है, जिसमें वे लोग ओलिविया डीन के गाने 'मैन आइ नीड' को गाते हुए नजर आ रहे हैं। इस गाने के लिरिक्स हैं, 'बी द मैन आइ नीड', इसका मतलब है 'ऐसे आदमी बनो जिसकी मुझे जरुरत है'। जेमिमा की इस स्टोरी के बाद लोग यह अंदाजा लगा रहे हैं कि यह लिरिक्स पलाश के ऊपर उनका सीधा निशाना है। जेमिमा की यह स्टोरी स्मृति की सोशल मीडिया पर शादी को कैंसिल करने की पोस्ट के बाद आई।
स्मृति मंधाना ने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा पलाश के साथ शादी कैंसिल होने की जानकारी दी थी। इसमें उन्होंने बताया कि वे अब आगे बढ़ना चाहती हैं और भारत के लिए क्रिकेट में ट्रॉफी लाना ही उनका उद्देश्य है। पलाश ने भी पहली बार इस पर बात करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पलाश ने लिखा था कि वह अब इससे मूव ऑन करना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि ऐसे ही किसी सोशल मीडिया पर वायरल चीजों पर बिना फैक्ट जाने विश्वास नहीं करना चाहिए। पलाश ने उन वायरल स्क्रीनशॉट्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की भी बात कही।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग