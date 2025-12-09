स्मृति और पलाश की शादी टूटने के बाद, जेमिमा रोड्रिग्स के पोस्ट ने मचाया बवाल, पलाश को किया टारगेट

स्मृति मंधाना ने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा पलाश के साथ शादी कैंसिल होने की जानकारी दी थी। इसमें उन्होंने बताया कि वे अब आगे बढ़ना चाहती हैं और भारत के लिए क्रिकेट में ट्रॉफी लाना ही उनका उद्देश्य है। पलाश ने भी पहली बार इस पर बात करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पलाश ने लिखा था कि वह अब इससे मूव ऑन करना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि ऐसे ही किसी सोशल मीडिया पर वायरल चीजों पर बिना फैक्ट जाने विश्वास नहीं करना चाहिए। पलाश ने उन वायरल स्क्रीनशॉट्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की भी बात कही।