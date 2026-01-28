जेमिमा रोड्रिग्स को हार के साथ लगा तगड़ा झटका, WPL ने ठोक दिया भारी भरकम जुर्माना

Jemimah Rodrigues fined: दिल्ली कैपिटल्स को गुजरात जायंट्स के खिलाफ मंगलवार 27 जनवरी को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में आखिरी ओवर में हार में हार का सामना करना पड़ा है। उसे 20वें ओवर में महज 9 रन की दरकार थी, लेकिन वह तीन रन से चूक गई। इस हार के साथ ही कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स को दोहरा झटका लगा है। विमेंस प्रीमियर लीग ने जेमिमा पर इस मैच में स्‍लो ओवर रेट के लिए जुर्माना लगाया है। यह जेमिमा का पहला ओवर-रेट अपराध था, जिसके कारण उन पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगा।