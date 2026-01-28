28 जनवरी 2026,

बुधवार

क्रिकेट

जेमिमा रोड्रिग्स को हार के साथ लगा तगड़ा झटका, WPL ने ठोक दिया भारी भरकम जुर्माना

Jemimah Rodrigues fined: दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स को गुजरात जायंट्स के खिलाफ मिली हार के साथ तगड़ा झटका लगा है। जेमिमा पर इस मैच में स्‍लो ओवर रेट के लिए भारी भरकम जुर्माना ठोका गया है।

भारत

image

lokesh verma

Jan 28, 2026

Jemimah Rodrigues fined

कप्‍तान जेमिमा रोड्रिग्‍स के साथ विकेट का जश्‍न मनाती श्री चरणी। (फोटो सोर्स: IANS)

Jemimah Rodrigues fined: दिल्ली कैपिटल्स को गुजरात जायंट्स के खिलाफ मंगलवार 27 जनवरी को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में आखिरी ओवर में हार में हार का सामना करना पड़ा है। उसे 20वें ओवर में महज 9 रन की दरकार थी, लेकिन वह तीन रन से चूक गई। इस हार के साथ ही कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स को दोहरा झटका लगा है। विमेंस प्रीमियर लीग ने जेमिमा पर इस मैच में स्‍लो ओवर रेट के लिए जुर्माना लगाया है। यह जेमिमा का पहला ओवर-रेट अपराध था, जिसके कारण उन पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगा।

प्लेऑफ की दौड़ में भी थोड़ी पिछड़ी डीसी

जेमिमा रोड्रिग्स की टीम प्लेऑफ की दौड़ में भी थोड़ी पिछड़ गई है। अपने पहले चार मैचों में से तीन हारने के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस और आरसीबी के खिलाफ लगातार जीत के साथ अपनी उम्‍मीदों को कायम रखा था, लेकिन मंगलवार को गुजरात जायंट्स से हार के बाद उनके पास गलती की गुंजाइश बहुत कम बची है।

यूपी को हराते ही मिलेगा टिकट!

डीसी को आठ पॉइंट तक पहुंचने के लिए अपना आखिरी मैच में जीतना होगा और फिर मुंबई या गुजरात में से किसी एक के फिसलने पर निर्भर रहना होगा। अगर जीजी एमआई को हराती है या इसका उल्टा होता है और डीसी यूपी को हराता है तो डीसी और जीजी या एमआई आठ पॉइंट पर खत्म करेंगे और क्वालीफाई कर जाएंगे।

हारने पर भी मौका

अगर डीसी यूपी से हार जाती है तो उनका एकमात्र मौका यह होगा कि जीजी एमआई को बड़े अंतर से हराए और आरसीबी यूपी को हराए, जिसके बाद डीसी, एमआई और यूपी के छह-छह पॉइंट होंगे। उस स्थिति में दिल्‍ली नेट रन रेट के आधार पर क्वालीफाई करेगा।

संबंधित विषय:

WPL 2026

