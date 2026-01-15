मैं सुन्न हो गया था… टी20 वर्ल्ड कप में चयन न होने के बाद जितेश शर्मा ने तोड़ी चुप्पी

जितेश शर्मा ने बताया कि जब टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम घोषित हुई और उन्होंने सूची में अपना नाम नहीं देखा, तो वह कुछ समय तक इस फैसले को समझ ही नहीं पाए। वह इसको प्रोसेस ही नहीं कर सके और वह पल उनके लिए दिल तोड़ देने वाला था। उनके मुताबिक, यह पल उनके लिए काफी भावनात्मक था क्योंकि उन्होंने इस टूर्नामेंट को ध्यान में रखकर लगातार मेहनत की थी। जितेश ने कहा कि चयन से पहले उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी और टीम घोषित होने के बाद ही उन्हें अपने बाहर होने का पता चला।