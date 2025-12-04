AUS vs ENG: जो रूट ने खत्म किया ऑस्ट्रेलिया में शतक का सूखा, गाबा में जड़ा 40वां टेस्ट शतक

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज जो रूट। (फोटो सोर्स: IANS)
Joe Root, England 5th Test: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज जो रूट इस समय शानदार फॉर्म में हैं। रूट एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एसेज सीरीज का दूसरा मुक़ाबला ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जा रहा है। इस डे -नाइट टेस्ट मैच के पहले दिन रूट ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा है। यह उनके टेस्ट करियर का 40वां और ऑस्ट्रेलिया में पहला शतक है।
इंग्लैंड ने जब 5 रन के स्कोर पर ओली पोप के रूप में अपना दूसरा विकेट खोया, तब रूट क्रीज पर आए। उन्होंने टीम को संभालने का प्रयास किया और 83 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस बीच उन्होंने जैक क्रॉली (76) के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी भी की। टिककर बल्लेबाजी करते हुए रूट ने पहले दिन के तीसरे सत्र के दौरान 181 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया।
इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज रूट ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अब तक 16 टेस्ट खेले हैं, जिसके 30 पारियों में लगभग 36 की औसत के साथ 1,000 रन बनाए हैं। यह उनका ऑस्ट्रेलिया में पहला शतक है। इससे पहले उन्होंने यहां 89 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 9 अर्धशतक लगाए थे। वह ऑस्ट्रेलिया से पहले विदेशों में भारत और न्यूजीलैंड में खेलते हुए 1,000+ टेस्ट रन बना चुके हैं।
41 इयान हीली
36 बॉब सिम्पसन
32 गॉर्डन ग्रीनिज/ स्टीव वॉ
30 जो रूट
जो रूट इस वक्त सचिन तेंदुलकर के टेस्ट रिकॉर्ड के पीछे हैं। यह रूट के करियर का 40वां टेस्ट शतक था, ऐसे में वह तेंदुलकर (51) से अभी 11 टेस्ट शतक पीछे हैं। वहीं रनों के मामले में देखा जाए तो 13 हजार से ज्यादा टेस्ट रन हैं और वे सचिन तेंदुलकर के 15921 रन से बहुत ज्यादा पीछे नहीं हैं।
126- मौरिस लेलैंड 1936/37
110- टोनी ग्रेग 1974/75
138- इयान बॉथम 1986/87
116- मार्क बुचर 1998/99
110- एंड्रयू स्ट्रॉस 2010/11
235- एलेस्टेयर कुक 2010/11
135- जोनाथन ट्रॉट 2010/11 100- जो रूट 2025/26
वह इस प्रारूप में 40 शतकों का आंकड़ा छूने वाले विश्व के सिर्फ चौथे खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले भारत के सचिन तेंदुलकर (51), दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस (45), और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग (41) यह रिकॉर्ड बना चुके हैं। रूट के अलावा इंग्लैंड की टीम से 30 से अधिक शतक वाले अन्य बल्लेबाज एलिस्टर कुक (33) हैं।
