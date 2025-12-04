AUS vs ENG: जो रूट ने खत्म किया ऑस्ट्रेलिया में शतक का सूखा, गाबा में जड़ा 40वां टेस्ट शतक

Joe Root, England 5th Test: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज जो रूट इस समय शानदार फॉर्म में हैं। रूट एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एसेज सीरीज का दूसरा मुक़ाबला ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जा रहा है। इस डे -नाइट टेस्ट मैच के पहले दिन रूट ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा है। यह उनके टेस्ट करियर का 40वां और ऑस्ट्रेलिया में पहला शतक है।