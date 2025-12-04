4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

AUS vs ENG: जो रूट ने खत्म किया ऑस्ट्रेलिया में शतक का सूखा, गाबा में जड़ा 40वां टेस्ट शतक

गाबा टेस्ट में शतक जड़ते हुए रूट ने ऑस्ट्रेलिया में अपने टेस्ट का सूखा खत्म किया है। यह उनके करियर का 40वां और ऑस्ट्रेलिया में पहला शतक है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 04, 2025

Joe Root

इंग्‍लैंड के पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्‍लेबाज जो रूट। (फोटो सोर्स: IANS)

Joe Root, England 5th Test: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज जो रूट इस समय शानदार फॉर्म में हैं। रूट एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एसेज सीरीज का दूसरा मुक़ाबला ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जा रहा है। इस डे -नाइट टेस्ट मैच के पहले दिन रूट ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा है। यह उनके टेस्ट करियर का 40वां और ऑस्ट्रेलिया में पहला शतक है।

मुश्किल वक़्त पर बल्लेबाजी करने आए थे रूट

इंग्लैंड ने जब 5 रन के स्कोर पर ओली पोप के रूप में अपना दूसरा विकेट खोया, तब रूट क्रीज पर आए। उन्होंने टीम को संभालने का प्रयास किया और 83 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस बीच उन्होंने जैक क्रॉली (76) के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी भी की। टिककर बल्लेबाजी करते हुए रूट ने पहले दिन के तीसरे सत्र के दौरान 181 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया।

इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज रूट ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अब तक 16 टेस्ट खेले हैं, जिसके 30 पारियों में लगभग 36 की औसत के साथ 1,000 रन बनाए हैं। यह उनका ऑस्ट्रेलिया में पहला शतक है। इससे पहले उन्होंने यहां 89 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 9 अर्धशतक लगाए थे। वह ऑस्ट्रेलिया से पहले विदेशों में भारत और न्यूजीलैंड में खेलते हुए 1,000+ टेस्ट रन बना चुके हैं।

ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पारियों के बाद पहला शतक:

41 इयान हीली
36 बॉब सिम्पसन
32 गॉर्डन ग्रीनिज/ स्टीव वॉ
30 जो रूट

सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के पीछे जो रूट

जो रूट इस वक्त सचिन तेंदुलकर के टेस्ट रिकॉर्ड के पीछे हैं। यह रूट के करियर का 40वां टेस्ट शतक था, ऐसे में वह तेंदुलकर (51) से अभी 11 टेस्ट शतक पीछे हैं। वहीं रनों के मामले में देखा जाए तो 13 हजार से ज्यादा टेस्ट रन हैं और वे सचिन तेंदुलकर के 15921 रन से बहुत ज्यादा पीछे नहीं हैं।

गाबा में इंग्लैंड के लिए शतक:

126- मौरिस लेलैंड 1936/37
110- टोनी ग्रेग 1974/75
138- इयान बॉथम 1986/87
116- मार्क बुचर 1998/99
110- एंड्रयू स्ट्रॉस 2010/11
235- एलेस्टेयर कुक 2010/11
135- जोनाथन ट्रॉट 2010/11 100- जो रूट 2025/26

रूट ने टेस्ट में लगाया 40वां शतक

वह इस प्रारूप में 40 शतकों का आंकड़ा छूने वाले विश्व के सिर्फ चौथे खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले भारत के सचिन तेंदुलकर (51), दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस (45), और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग (41) यह रिकॉर्ड बना चुके हैं। रूट के अलावा इंग्लैंड की टीम से 30 से अधिक शतक वाले अन्य बल्लेबाज एलिस्टर कुक (33) हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

04 Dec 2025 04:45 pm

Published on:

04 Dec 2025 04:14 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / AUS vs ENG: जो रूट ने खत्म किया ऑस्ट्रेलिया में शतक का सूखा, गाबा में जड़ा 40वां टेस्ट शतक

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Year Ender 2025: साल 2025 में इन खिलाड़ियों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा टेस्ट शतक, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का हैं दबदबा

Duleep Trophy Quarter Finals
क्रिकेट

IND vs SA T20: लगातार नज़रअंदाज़ किए जा रहे ये स्टार खिलाड़ी, क्या होगा इनका टी20 में भविष्य, टीम सलेक्शन पर उठ रहे सवाल

क्रिकेट

“भारत के पास रन मशीन है”, दूसरे वनडे में हार के बाद प्रसिद्ध कृष्णा हुए सोशल मीडिया पर ट्रोल

Prasidh Krishna Trolled
क्रिकेट

Ind vs SA: जब विराट कोहली ने नाचते हुए टेम्बा बावुमा को दिखाया ‘बाबाजी का ठुल्लू’, आपने देखा क्या ये मजेदार VIDEO

Virat Kohli Viral Video
क्रिकेट

Watch Video: दिमाग मत लगाओ, जैसा कहा जाए वैसा करो… जब प्रसिद्ध कृष्णा की धुनाई होते देख बुरी तरह भड़के केएल राहुल

KL Rahul furious on Prasidh Krishna
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.