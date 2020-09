Jofra Archer की इस खास गेंद ने मचाया धमाल, जानें क्यों हो रही चर्चा

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2020 के 13वें सीजन के आगाज का वक्त जैसे-जैसे करीब आ रहा है, खिलाड़ियों की तैयारियों का बेहतरीन नमूना भी देखने को मिल रहा है। मैदान पर पसीना बहा रहे खिलाड़ियों के जबरदस्त तैयारी इस सीजन को और भी ज्यादा रोमांचक बना सकती है। इस बीच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही वन डे सीरीज के दौरान स्टार बॉलर जोफ्रा आर्चर ( Jofra Archer ) जबरदस्त लय में दिखे।

खास बात यह है कि उनकी एक गेंद ने तो जमकर धमाल मचाया है। अपने बॉलिंग स्पेल के दौरान जोफ्रा ने एक ऐसी गेंद फेंकी कि अब इसकी जर्चा पूरे क्रिकेट जगत में हो रही है। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज ने आईपीएल के आगाज से पहले अपनी धारदार गेंदबाजी से अपने प्रशंसकों और विरोधियों को रूबरू करवा दिया है।

How do you play that? 😳 #ENGvAUSpic.twitter.com/YTj3LMZlvL