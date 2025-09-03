एक खिलाड़ी के लिए इंग्लैंड ने बदल दिया टी20 का स्क्वॉड, इस तूफानी बल्लेबाज की टीम में हुई एंट्री

कॉक्स न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने वाले थे, लेकिन टेस्ट शुरू होने के ठीक एक दिन पहले अंगूठे में चोट लगने की वजह से उनके हाथ से यह मौका चला गया। इस विस्फोटक बल्लेबाज ने सितंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो टी20 मैच खेले थे। इसमें 17 और 0 उनका स्कोर रहा था। वह वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन वनडे मैच भी खेल चुके हैं। कॉक्स अब तक लीग, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मिलाकर कुल 154 टी20 मैचों की 144 पारियों में 1 शतक और 17 अर्धशतक लगाते हुए 3,510 रन बना चुके हैं।