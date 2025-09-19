NZ vs AUS: टी20 सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, यह विस्फोटक बल्लेबाज चोट के चलते हुआ बाहर

जोश इंगलिस ऑस्ट्रेलिया की ओर से 36 टी20 मुकाबलों में 30.27 की औसत के साथ 878 रन बना चुके हैं, जबकि 33 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 29.46 की औसत के साथ 766 रन बनाए। वहीं, 3 टेस्ट मुकाबलों में उनके नाम 119 रन दर्ज हैं। इंगलिस ने इस दौरान वनडे क्रिकेट में 30 कैच लेने के अलावा 4 स्टंपिंग कीं। वहीं, टी20 मुकाबलों में उन्होंने 19 कैच के साथ 2 बल्लेबाजों को स्टंप आउट किया है।