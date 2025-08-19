ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका, ये खतरनाक खिलाड़ी पूरी ODI सीरीज से हुआ बाहर 

Australia vs South Africa 1st ODI: दक्षिण अफ्रीका को आज 19 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हुई एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय सीरीज में बड़ा झटका लगा है। प्रोटियाज टीम को अब तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा के बगैर ही पूरी वनडे सीरीज खेलनी होगी। टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा ने पहले के टॉस के दौरान बताया कि कगिसो रबाडा के दाहिने टखने में सूजन है। इस वजह से वह पूरी सीरीज नहीं खेल सकेंगे। उन्होंने बताया कि 30 वर्षीय इस तेज गेंदबाज का सोमवार (18 अगस्त) को स्कैन कराया गया, जिसमें चोट की गंभीरता की पुष्टि हुई।
क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने कहा है कि कगिसो रबाडा अब ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे और राष्ट्रीय टीम के मेडिकल स्टाफ की देखरेख में रिहैबिलिटेशन से गुजरेंगे। केर्न्स में खेले जा रहे पहले वनडे मैच के लिए दक्षिण अफ्रीका ने लुंगी एनगिडी, नांद्रे बर्गर और वियान मुल्डर की तेज गेंदबाजी तिकड़ी को चुना है। अगले दो मैच 22 और 24 अगस्त को मैके में खेले जाएंगे।
एडेन मार्कराम, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, वियान मुल्डर, केशव महाराज, प्रेनेलन सुब्रायन, नांद्रे बर्गर और लुंगी एनगिडी।