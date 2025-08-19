ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका, ये खतरनाक खिलाड़ी पूरी ODI सीरीज से हुआ बाहर 

Australia vs South Africa 1st ODI: दक्षिण अफ्रीका को आज 19 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हुई एकदिवसीय अंतरराष्‍ट्रीय सीरीज में बड़ा झटका लगा है। प्रोटियाज टीम को अब तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा के बगैर ही पूरी वनडे सीरीज खेलनी होगी। टीम के कप्‍तान टेम्‍बा बावुमा ने पहले के टॉस के दौरान बताया कि कगिसो रबाडा के दाहिने टखने में सूजन है। इस वजह से वह पूरी सीरीज नहीं खेल सकेंगे। उन्‍होंने बताया कि 30 वर्षीय इस तेज गेंदबाज का सोमवार (18 अगस्त) को स्कैन कराया गया, जिसमें चोट की गंभीरता की पुष्टि हुई।