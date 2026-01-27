Kane Richardson Retirement: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन ने अचानक 34 साल की उम्र में प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। रिचर्डसन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 25 वनडे और 36 T20I मैच खेले। वह 2021 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। आईपीएल और बीबीएल जैसे टूर्नामेंट में अलग-अलग फ्रैंचाइजी का प्रतिनिधित्‍व करने वाले रिचर्डसन ने फैंस के लिए पोस्‍ट में लिखा कि 2009 में डेब्यू करने से लेकर अब तक मुझे लगता है कि मैंने खुद को पूरी तरह से निचोड़ लिया है और यह मेरी जिंदगी के इतने मजेदार हिस्से को खत्म करने का सही समय है।