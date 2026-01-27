एक गलती और टी20 वर्ल्डकप 2026 में खेलने का टूट गया इस खिलाड़ी का सपना, भाई का हुआ सेलेक्शन

स्कॉट करी को नहीं मिली वर्ल्डकप की टीम में जगह (फोटो- ECB and IANS)
Scotland T20 World Cup Full Squad: स्कॉट करी को इंग्लैंड के लिए एक मैच में सिर्फ सब्स्टीट्यूट के तौर पर फील्डिंग करने की ऐसी सजा मिली है, जिसे वह शायद जिंदगी भर याद रखेंगे। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की टीमों का ऐलान हो गया है और दोनों ही टीमों में उन्हें जगह नहीं मिली। एक मैच में सब्स्टीट्यूट के तौर पर वह इंग्लैंड के लिए फील्डिंग करने उतर गए थे, जिसके बाद वह स्कॉटलैंड के लिए खेलने के लिए योग्य नहीं रहे। यह मुकाबला आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा था और इसी मैच के बाद उन्हें इंग्लिश टीम का सदस्य माना गया।
आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड के साथ-साथ स्कॉटलैंड ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। करी ने इंटरनेशनल डेब्यू स्कॉटलैंड के लिए किया और अब तक तीन वनडे मुकाबले खेले हैं। करी ने 1 मार्च 2024 को कनाडा के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था और इसी सीरीज में उन्होंने आखिरी मैच भी खेला। इसके बाद से वह इंग्लैंड के लिए खेलने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब तक उन्हें मौका नहीं मिल पाया है। वह इंग्लैंड की द हंड्रेड लीग और विटैलिटी ब्लास्ट में भी खेलते नजर आते हैं।
स्कॉट करी ने इंग्लैंड की अंडर-19 टीम का भी प्रतिनिधित्व किया है और वहीं उन्होंने प्रतिभा की अपनी पहली झलक दिखाई थी, जब उन्होंने एंटीगुआ में शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट लिए थे। हालांकि उनकी एक गलती भारी पड़ गई और वह किसी भी टीम के वर्ल्ड कप स्क्वॉड में जगह नहीं बना पाए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनके भाई ब्रैडली करी को वर्ल्ड कप टीम में जगह मिल गई है। ब्रैडली करी ने स्कॉटलैंड के लिए 14 वनडे और 18 T20 मुकाबले खेले हैं।
स्कॉटलैंड को हाल ही में बांग्लादेश की जगह T20 वर्ल्ड कप में शामिल किया गया है, जो अपने अभियान का आगाज 7 फरवरी को करेगी। स्कॉटलैंड अपना पहला मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी, जो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। स्कॉटलैंड की टीम को ग्रुप C में इटली, नेपाल, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के साथ रखा गया है। इस ग्रुप से दो टीमें सुपर 8 में जगह बनाएंगी और सुपर 8 से चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी।
रिची बेरिंगटन, टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रॉस, ब्रैडली करी, ओलिवर डेविडसन, क्रिस ग्रीव्स, ज़ैनुल्लाह एहसान, माइकल जोन्स, माइकल लीस्क, फिनले मैकक्रीथ, ब्रैंडन मैकमुलन, जॉर्ज मुन्से, सफयान शरीफ, मार्क वाट और ब्रैडली व्हील।
ट्रैवलिंग रिज़र्व: जैस्पर डेविडसन, जैक जार्विस।
नॉन-ट्रैवलिंग रिज़र्व: मैकेंज़ी जोन्स, क्रिस मैकब्राइड और चार्ली टियर।
