27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

एक गलती और टी20 वर्ल्डकप 2026 में खेलने का टूट गया इस खिलाड़ी का सपना, भाई का हुआ सेलेक्शन

आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड के साथ-साथ स्कॉटलैंड ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। लेकिन स्कॉट करी को किसी भी टीम ने नहीं चुना है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 27, 2026

Scott currie

स्कॉट करी को नहीं मिली वर्ल्डकप की टीम में जगह (फोटो- ECB and IANS)

Scotland T20 World Cup Full Squad: स्कॉट करी को इंग्लैंड के लिए एक मैच में सिर्फ सब्स्टीट्यूट के तौर पर फील्डिंग करने की ऐसी सजा मिली है, जिसे वह शायद जिंदगी भर याद रखेंगे। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की टीमों का ऐलान हो गया है और दोनों ही टीमों में उन्हें जगह नहीं मिली। एक मैच में सब्स्टीट्यूट के तौर पर वह इंग्लैंड के लिए फील्डिंग करने उतर गए थे, जिसके बाद वह स्कॉटलैंड के लिए खेलने के लिए योग्य नहीं रहे। यह मुकाबला आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा था और इसी मैच के बाद उन्हें इंग्लिश टीम का सदस्य माना गया।

2024 में किया था स्कॉटलैंड के लिए डेब्यू

आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड के साथ-साथ स्कॉटलैंड ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। करी ने इंटरनेशनल डेब्यू स्कॉटलैंड के लिए किया और अब तक तीन वनडे मुकाबले खेले हैं। करी ने 1 मार्च 2024 को कनाडा के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था और इसी सीरीज में उन्होंने आखिरी मैच भी खेला। इसके बाद से वह इंग्लैंड के लिए खेलने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब तक उन्हें मौका नहीं मिल पाया है। वह इंग्लैंड की द हंड्रेड लीग और विटैलिटी ब्लास्ट में भी खेलते नजर आते हैं।

स्कॉट करी ने इंग्लैंड की अंडर-19 टीम का भी प्रतिनिधित्व किया है और वहीं उन्होंने प्रतिभा की अपनी पहली झलक दिखाई थी, जब उन्होंने एंटीगुआ में शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट लिए थे। हालांकि उनकी एक गलती भारी पड़ गई और वह किसी भी टीम के वर्ल्ड कप स्क्वॉड में जगह नहीं बना पाए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनके भाई ब्रैडली करी को वर्ल्ड कप टीम में जगह मिल गई है। ब्रैडली करी ने स्कॉटलैंड के लिए 14 वनडे और 18 T20 मुकाबले खेले हैं।

स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को किया रिप्लेस

स्कॉटलैंड को हाल ही में बांग्लादेश की जगह T20 वर्ल्ड कप में शामिल किया गया है, जो अपने अभियान का आगाज 7 फरवरी को करेगी। स्कॉटलैंड अपना पहला मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी, जो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। स्कॉटलैंड की टीम को ग्रुप C में इटली, नेपाल, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के साथ रखा गया है। इस ग्रुप से दो टीमें सुपर 8 में जगह बनाएंगी और सुपर 8 से चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी।

टी20 वर्ल्डकप के लिए स्कॉटलैंड

रिची बेरिंगटन, टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रॉस, ब्रैडली करी, ओलिवर डेविडसन, क्रिस ग्रीव्स, ज़ैनुल्लाह एहसान, माइकल जोन्स, माइकल लीस्क, फिनले मैकक्रीथ, ब्रैंडन मैकमुलन, जॉर्ज मुन्से, सफयान शरीफ, मार्क वाट और ब्रैडली व्हील।
ट्रैवलिंग रिज़र्व: जैस्पर डेविडसन, जैक जार्विस।
नॉन-ट्रैवलिंग रिज़र्व: मैकेंज़ी जोन्स, क्रिस मैकब्राइड और चार्ली टियर।

ये भी पढ़ें

बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकालने के बाद ICC ने दिया एक और झटका, रिजेक्ट किया मीडिया एक्रिडिएशन
क्रिकेट
Bangladesh cricket team

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

27 Jan 2026 06:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / एक गलती और टी20 वर्ल्डकप 2026 में खेलने का टूट गया इस खिलाड़ी का सपना, भाई का हुआ सेलेक्शन

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

U19 वर्ल्डकप के सुपर 6 से न्यूजीलैंड-साउथ अफ्रीका समेत ये 5 टीमें बाहर, जानें सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया

U19 World Cup 2026
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी के बाद विहान-अभिज्ञान का धमाका, यंग टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां

U10 World Cup 2026
क्रिकेट

बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकालने के बाद ICC ने दिया एक और झटका, रिजेक्ट किया मीडिया एक्रिडिएशन

Bangladesh cricket team
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप में डेब्यू से पहले इटली का धमाका, वर्ल्ड रैंक की 12वीं टीम को दी शिकस्त

इटली क्रिकेट टीम
क्रिकेट

‘टीम इंडिया के लिए मैं जरूरी नहीं’, स्टार बल्लेबाज ने वर्ल्डकप से पहले अपने बयान से मचाई सनसनी

KL Rahul
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.