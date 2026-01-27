एक गलती और टी20 वर्ल्डकप 2026 में खेलने का टूट गया इस खिलाड़ी का सपना, भाई का हुआ सेलेक्शन

Scotland T20 World Cup Full Squad: स्कॉट करी को इंग्लैंड के लिए एक मैच में सिर्फ सब्स्टीट्यूट के तौर पर फील्डिंग करने की ऐसी सजा मिली है, जिसे वह शायद जिंदगी भर याद रखेंगे। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की टीमों का ऐलान हो गया है और दोनों ही टीमों में उन्हें जगह नहीं मिली। एक मैच में सब्स्टीट्यूट के तौर पर वह इंग्लैंड के लिए फील्डिंग करने उतर गए थे, जिसके बाद वह स्कॉटलैंड के लिए खेलने के लिए योग्य नहीं रहे। यह मुकाबला आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा था और इसी मैच के बाद उन्हें इंग्लिश टीम का सदस्य माना गया।