‘मैदान पर न होने…’, गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का बुरा हाल, करुण नायर ने ट्वीट कर मचाया तहलका

दो दिन तक बल्लेबाजी में दबदबा बनाने के बाद अब दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज कहर बरपा रहे हैं। उनका खेल देखकर लग रहा है कि भारत नहीं दक्षिण अफ्रीका घरेलू परिस्थितियों में खेल रहा है। टीम इंडिया का यह प्रदर्शन देख दायें हाथ के बल्लेबाज करुण नायर ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। नायर ने लिखा, "कुछ हालात ऐसे होते हैं जिनका एहसास दिल में बस जाता है और मैदान पर न होने की खामोशी अपनी ही एक टीस छोड़ जाती है।" नायर का यह पोस्ट भारतीय टीम के जाखमों में नमक रगड़ने जैसा है।