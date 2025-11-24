Patrika LogoSwitch to English

‘मैदान पर न होने…’, गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का बुरा हाल, करुण नायर ने ट्वीट कर मचाया तहलका

टीम इंडिया का यह प्रदर्शन देख दायें हाथ के बल्लेबाज करुण नायर ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। नायर ने लिखा, "कुछ हालात ऐसे होते हैं जिनका एहसास दिल में बस जाता है और मैदान पर न होने की खामोशी अपनी ही एक टीस छोड़ जाती है।" नायर का यह पोस्ट भारतीय टीम के जाखमों में नमक रगड़ने जैसा है।

Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 24, 2025

Karun Nair

दायें हाथ के बल्लेबाज करुण नायर (Photo Credit - IANS)

Karun Nair, India vs South Africa 2nd Test: दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में पकड़ मदबूज कर ली है। इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं। पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका द्वारा बनाए गए 489 रनों का स्कोर के जवाब में भारतीय टीम ने मात्र 119 रन पर छह विकेट गवां दिये हैं।

भारत अब भी दक्षिण अफ्रीका से 369 रन पीछे है। वहीं भारत को फॉलोऑन बचाने के लिए 290 रन बनाने हैं और इससे टीम इंडिया अभी 171 रन पीछे है। गुवाहाटी में पहली बार टेस्ट मैच खेला जा रहा है और भारतीय बल्लेबाज यहां की परिस्थितियों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हाल इतना बुरा है कि टीम अपने कि घर पर फॉलो ऑन खेलने को मजबूर हो सकती है।

दो दिन तक बल्लेबाजी में दबदबा बनाने के बाद अब दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज कहर बरपा रहे हैं। उनका खेल देखकर लग रहा है कि भारत नहीं दक्षिण अफ्रीका घरेलू परिस्थितियों में खेल रहा है। टीम इंडिया का यह प्रदर्शन देख दायें हाथ के बल्लेबाज करुण नायर ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। नायर ने लिखा, "कुछ हालात ऐसे होते हैं जिनका एहसास दिल में बस जाता है और मैदान पर न होने की खामोशी अपनी ही एक टीस छोड़ जाती है।" नायर का यह पोस्ट भारतीय टीम के जाखमों में नमक रगड़ने जैसा है।

बता दें, करुण नायर को 2017 के बाद आठ साल बाद 2025 में इंग्लैंड दौरे के लिए टेस्ट टीम में वापसी का मौका मिला था। लगातार खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें 2017 में टीम से बाहर किया गया था। घरेलू क्रिकेट में शानदार वापसी के बाद इंग्लैंड सीरीज में उन्हें मौका मिला, लेकिन नायर इसे भुना नहीं सके। आठ पारियों में मात्र 205 रन बनाए, औसत 25.6 रहा।

इंग्लैंड की तेज-उछाल वाली पिचों पर वे संघर्ष करते नजर आए। इसके बाद वेस्टइंडीज सीरीज के लिए उन्हें फिर से बाहर कर दिया गया। नायर ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी में 25वां फर्स्ट-क्लास शतक लगाया, लेकिन टीम में जगह नहीं मिली। उन्होंने कहा, "मैंने जो मेहनत की, उसके हिसाब से मुझे सिर्फ एक सीरीज नहीं, बल्कि ज्यादा मौके मिलने चाहिए थे।"

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Published on:

24 Nov 2025 12:00 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 'मैदान पर न होने…', गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का बुरा हाल, करुण नायर ने ट्वीट कर मचाया तहलका

