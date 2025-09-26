Patrika LogoSwitch to English

टीम से बाहर किए जाने पर छलका करुण नायर का दर्द, बोले- शब्द नहीं बचे, वो अर्धशतक किसी शतक से कम नहीं था

टीम से बाहर होने की खबर पर करुण नायर ने कहा, "हां, मुझे उम्मीद थी कि मेरा चयन होगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। मेरे पास कोई शब्द नहीं हैं। मेरे लिए इसका जवाब देना बेहद मुश्किल है।"

भारत

Siddharth Rai

Sep 26, 2025

Karun Nair return to Karnataka
करुण नायर ने ओवल टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया (फोटो सोर्स: IANS)

वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। इंग्लैंड दौरे पर 8 साल बाद भारतीय टीम में वापसी करने वाले करुण नायर को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। नायर को इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के 4 मैचों में मौका दिया गया था। वह 8 पारियों में 0, 20, 31, 26, 14, 40, 57, 17 सहित कुल 205 रन बना सके। उम्मीद की जा रही थी कि शायद उन्हें वेस्टइंडीज दौरे के लिए मौका मिल सकता है, लेकिन उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। उनकी जगह बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पड्डिकल को मौका दिया गया है।

'मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूं'

टीम से बाहर होने की खबर पर करुण नायर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से खुलकर बात की। उन्होंने कहा, "हां, मुझे उम्मीद थी कि मेरा चयन होगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। मेरे पास कोई शब्द नहीं हैं। मेरे लिए इसका जवाब देना बेहद मुश्किल है।" आगे बातचीत में नायर ने भावुक होते हुए जोड़ा, "आपको चयनकर्ताओं से पूछना चाहिए कि वे क्या सोच रहे हैं। बात यह है कि जब पिछले टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी में कोई और बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने 50 रन बनाए थे। मुझे लगा कि मैंने टीम के लिए योगदान दिया, खासकर उस आखिरी मैच में, जिसे हमने जीता।"

घरेलू क्रिकेट के प्रदर्शन को इंटरनेशनल लेवल पर दोहरा नहीं पाए

कर्नाटक से रिलीज होने के बाद विदर्भ में नई शुरुआत करने वाले नायर ने रनों की बौछार लगाई थी। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी प्रभावी प्रदर्शन किया, जिसने उन्हें टीम इंडिया का टिकट दिलाया। रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद करुण से अनुभवी बैटर के तौर पर अच्छे खेल की आस थी, लेकिन वो घरेलू क्रिकेट के अपने शानदार प्रदर्शन को इंटरनेशनल लेवल पर दोहरा नहीं पाए और अब, 33 साल की उम्र में, उनका यह कमबैक छोटा साबित हो गया।

इंग्लैंड दौरे पर फ्लॉप रहे थे नायर

करुण नायर ने इंग्लैंड दौरे पर 5 में से चार टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 25.62 के एवरेज से 205 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने एक अर्धशतक जड़ा। वो अर्धशतक उन्होंने ओवल टेस्ट मैच में जड़ा था, जहां भारत ने जीत हासिल कर सीरीज में बराबरी कर ली थी।

अजीत अगरकर का बयान: 'हम 15-20 मौके नहीं दे सकते'

मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर से करुण नायर से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमें इंग्लैंड में करुण से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। हम हर खिलाड़ी को 15-20 मौके देना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में यह संभव नहीं है। देवदत्त पड्डिकल लंबे समय से जुड़े रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में उन्होंने अर्धशतक लगाया था। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी टीम का हिस्सा थे। इसलिए उन्हें मौका दिया गया है।

मुख्य चयनकर्ता के बयान से यह कहीं न कहीं स्पष्ट होता है कि बीसीसीआई अब 33 साल के करुण नायर से आगे देख रही है। उन्हें और मौका देने की जगह युवा खिलाड़ियों को मौका देना बेहतर समझ रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कड़ी मेहनत और घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने के कारण 8 साल बाद भारतीय टीम में वापसी करने वाले नायर के करियर पर ब्रेक लग गया है।

