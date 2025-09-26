टीम से बाहर किए जाने पर छलका करुण नायर का दर्द, बोले- शब्द नहीं बचे, वो अर्धशतक किसी शतक से कम नहीं था

टीम से बाहर होने की खबर पर करुण नायर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से खुलकर बात की। उन्होंने कहा, "हां, मुझे उम्मीद थी कि मेरा चयन होगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। मेरे पास कोई शब्द नहीं हैं। मेरे लिए इसका जवाब देना बेहद मुश्किल है।" आगे बातचीत में नायर ने भावुक होते हुए जोड़ा, "आपको चयनकर्ताओं से पूछना चाहिए कि वे क्या सोच रहे हैं। बात यह है कि जब पिछले टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी में कोई और बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने 50 रन बनाए थे। मुझे लगा कि मैंने टीम के लिए योगदान दिया, खासकर उस आखिरी मैच में, जिसे हमने जीता।"