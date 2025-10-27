भारतीय टीम के स्टार करुण नायर ने टेस्ट टीम और भारत ए टीम से बाहर किए जाने के बाद चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर पर भड़ास निकाली है। कर्नाटक के इस बल्लेबाज ने भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज में 8 साल के बाद खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट में वापसी की थी, लेकिन उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, जिसके चलते उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे राउंड के मैच में कर्नाटक बनाम गोवा में नाबाद 174 रनों की पारी खेलने के बाद नायर ने कहा कि मैं भारतीय टीम में जगह नहीं मिलने से निराश हूं और मैं कहीं बेहतर हकदार हूं।