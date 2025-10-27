भारतीय क्रिकेटर करुण नायर। (फोटो सोर्स: IANS)
भारतीय टीम के स्टार करुण नायर ने टेस्ट टीम और भारत ए टीम से बाहर किए जाने के बाद चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर पर भड़ास निकाली है। कर्नाटक के इस बल्लेबाज ने भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज में 8 साल के बाद खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट में वापसी की थी, लेकिन उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, जिसके चलते उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे राउंड के मैच में कर्नाटक बनाम गोवा में नाबाद 174 रनों की पारी खेलने के बाद नायर ने कहा कि मैं भारतीय टीम में जगह नहीं मिलने से निराश हूं और मैं कहीं बेहतर हकदार हूं।
टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, करुण नायर ने कहा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए टेस्ट टीम से बाहर किए जाने के बाद वह राष्ट्रीय चयनकर्ताओं से निराश हैं। नायर को टेस्ट टीम में वापसी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी और उन्होंने घरेलू टूर्नामेंटों में सभी क्रिकेट फॉर्मेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। कर्नाटक के इस बल्लेबाज ने कहा कि चयनकर्ताओं की अपनी राय हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कहीं बेहतर हूं।
नायर ने कहा कि ये काफी निराशाजनक है, लेकिन मुझे पता है कि पिछले दो साल के प्रदर्शन के बाद मैं इस पद पर बने रहने का हकदार हूं। लोगों की अपनी राय हो सकती है, लेकिन निजी तौर पर मेरी राय है कि मैं इससे कहीं बेहतर का हकदार हूं। ज्ञात हो कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में नायर को अच्छी शुरुआत मिली। उन्होंने 20-30 रन बनाए, लेकिन वह कभी भी उसका फायदा नहीं उठा पाए। उनका एकमात्र अर्धशतक पांचवें टेस्ट में आया, लेकिन यह उन्हें टेस्ट टीम में बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं था।
बता दें कि करुण नायर ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में छह पारियों में 42.50 की औसत से रन बनाए और फिर विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने लगातार चार शतक जड़े और 389.50 का शानदार औसत बनाया। नायर ने रणजी ट्रॉफी में भी अपनी फॉर्म जारी रखी और 16 पारियों में 53.94 की औसत से रन बनाए। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उनकी वापसी हुई, लेकिन यहीं पर सब खत्म भी हो गया।
