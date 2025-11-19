Patrika LogoSwitch to English

गुवाहाटी टेस्ट नहीं खेले शुभमन गिल तो गायकवाड़ या सरफराज नहीं, ये बल्लेबाज रहेगा बेस्ट, हर्षा भोगले ने बताया नाम

IND vs SA 2nd Test: टीम इंडिया में देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन जैसे बल्लेबाज बेंच पर मौजूद हैं। गुवाहाटी टेस्‍ट से पहले साई सुदर्शन को अभ्‍यास सत्र में पसीने बहाते देखा गया है। ऐसे में उन्‍हें मौका मिल सकता है। लेकिन, प्रसिद्ध कमेंटेटर हर्षा भोगले इससे इत्‍तेफाक नहीं रखते हैं।

Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 19, 2025

IND vs SA 2nd Test

भारतीय क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

IND vs SA 2nd Test: कोलकाता टेस्‍ट में इंजर्ड हुए भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल के गुवाहाटी टेस्‍ट में खेलने की संभावना नजर नहीं आ रही हैं। वह टीम इंडिया के के अभ्‍यास सत्र में भी शामिल नहीं हुए। गिल अगर गुवाहाटी टेस्ट नहीं खेलते हैं उनकी जगह किसे मौका दिया जा सकता है। क्‍या बेंच पर बैठे साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल को मौका मिलेगा या फिर गिल रिप्‍लेसमेंट के तौर पर किसी खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाएगा। गौतम गंभीर ने साई सुदर्शन से अभ्‍यास सत्र में लंबे समय तक बल्‍लेबाजी कराकर उन्‍हें खिलाने का संकेत दिया है। लेकिन, प्रसिद्ध कमेंटेटर हर्षा भोगले का कहना है कि करुण नायर उनके सबसे बेहतर रिप्‍लेसमेंट हो सकते हैं।

मध्यक्रम में एक दाएं हाथ के बल्लेबाज की जरूरत

हर्षा भोगले ने कहा कि अगर शुभमन गिल उपलब्ध नहीं होते, जैसा कि ज्‍यादा संभावना दिख रही है तो मुझे लगता है कि भारत को मध्यक्रम में एक दाएं हाथ के बल्लेबाज की जरूरत है। अगले दो खिलाड़ी देवदत्‍त पडिक्कल और साई सुदर्शन हैं, लेकिन 9 में 7 बाएं हाथ के बल्लेबाज बहुत ज्‍यादा हो जाएंगे।

करुण नायर बेहतरीन खिलाड़ी

उन्‍होंने कहा कि रुतुराज गायकवाड़, सरफराज खान और रजत पाटीदार (अगर फिट हों) की एक लिस्‍ट होगी। लेकिन, एक टेस्ट के लिए मेरा झुकाव किसी बेहतरीन खिलाड़ी जैसे करुण नायर को चुनने पर होगा। उन्‍होंने बताया कि भारत जुलाई/अगस्त तक टेस्‍ट नहीं खेलेगा। इसलिए यह दो अलग-अलग विकल्पों पर निर्भर करेगा।

हार्मर ने तोड़ दी थी भारतीय बल्‍लेबाजी की कमर

बता दें कि कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय टीम प्लेइंग इलेवन में से छह बाएं हाथ के बल्लेबाजों के साथ मैदान पर उतरी थी। इसका नतीजा ये रहा कि साइमन हार्मर ने भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी। टीम महज 124 रनों के लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर पाई और महज 93 रन पर ऑलआउट हो गई। इसी वजह से हर्षा बाएं हाथ की जगह दाएं हाथ के बल्‍लेबाज खिलाने की वकालत कर रहे हैं।

कोच थोड़े ही खेल रहा है… गौतम गंभीर की आलोचना करने वालों को इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिया करारा जवाब
क्रिकेट
Robin Uthappa support to Gautam Gambhir

क्रिकेट

खेल

गंभीर को कोच पद से हटा देना चाहिए… वर्ल्ड कप फ़ाइनल हारने वाले पूर्व भारतीय कप्तान ने दिया चौंकाने वाला बयान

क्रिकेट

IPL 2026: 23 करोड़ी खिलाड़ी नहीं हुआ रिटेन तो छलका दर्द, बताया अब किससे है उम्मीदें

Venkatesh Iyer
क्रिकेट

IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी टेस्ट में मचने वाला है बवाल, पिच को लेकर सामने आया चौंकाने वाला अपडेट

Guwahati pitch report
क्रिकेट

कोच थोड़े ही खेल रहा है… गौतम गंभीर की आलोचना करने वालों को इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिया करारा जवाब

Robin Uthappa support to Gautam Gambhir
क्रिकेट

Asia Cup Rising Stars 2025: भारत-पाकिस्तान ने ग्रुप बी से सेमीफाइनल में बनाई जगह, जानें अब किससे होगी भिड़ंत

Asia Cup Rising Stars Semifinals
क्रिकेट
