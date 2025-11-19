गुवाहाटी टेस्ट नहीं खेले शुभमन गिल तो गायकवाड़ या सरफराज नहीं, ये बल्लेबाज रहेगा बेस्ट, हर्षा भोगले ने बताया नाम

IND vs SA 2nd Test: कोलकाता टेस्‍ट में इंजर्ड हुए भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल के गुवाहाटी टेस्‍ट में खेलने की संभावना नजर नहीं आ रही हैं। वह टीम इंडिया के के अभ्‍यास सत्र में भी शामिल नहीं हुए। गिल अगर गुवाहाटी टेस्ट नहीं खेलते हैं उनकी जगह किसे मौका दिया जा सकता है। क्‍या बेंच पर बैठे साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल को मौका मिलेगा या फिर गिल रिप्‍लेसमेंट के तौर पर किसी खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाएगा। गौतम गंभीर ने साई सुदर्शन से अभ्‍यास सत्र में लंबे समय तक बल्‍लेबाजी कराकर उन्‍हें खिलाने का संकेत दिया है। लेकिन, प्रसिद्ध कमेंटेटर हर्षा भोगले का कहना है कि करुण नायर उनके सबसे बेहतर रिप्‍लेसमेंट हो सकते हैं।