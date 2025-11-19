गुवाहाटी टेस्ट नहीं खेले शुभमन गिल तो गायकवाड़ या सरफराज नहीं, ये बल्लेबाज रहेगा बेस्ट, हर्षा भोगले ने बताया नाम

भारतीय क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
IND vs SA 2nd Test: कोलकाता टेस्ट में इंजर्ड हुए भारतीय कप्तान शुभमन गिल के गुवाहाटी टेस्ट में खेलने की संभावना नजर नहीं आ रही हैं। वह टीम इंडिया के के अभ्यास सत्र में भी शामिल नहीं हुए। गिल अगर गुवाहाटी टेस्ट नहीं खेलते हैं उनकी जगह किसे मौका दिया जा सकता है। क्या बेंच पर बैठे साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल को मौका मिलेगा या फिर गिल रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाएगा। गौतम गंभीर ने साई सुदर्शन से अभ्यास सत्र में लंबे समय तक बल्लेबाजी कराकर उन्हें खिलाने का संकेत दिया है। लेकिन, प्रसिद्ध कमेंटेटर हर्षा भोगले का कहना है कि करुण नायर उनके सबसे बेहतर रिप्लेसमेंट हो सकते हैं।
हर्षा भोगले ने कहा कि अगर शुभमन गिल उपलब्ध नहीं होते, जैसा कि ज्यादा संभावना दिख रही है तो मुझे लगता है कि भारत को मध्यक्रम में एक दाएं हाथ के बल्लेबाज की जरूरत है। अगले दो खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन हैं, लेकिन 9 में 7 बाएं हाथ के बल्लेबाज बहुत ज्यादा हो जाएंगे।
उन्होंने कहा कि रुतुराज गायकवाड़, सरफराज खान और रजत पाटीदार (अगर फिट हों) की एक लिस्ट होगी। लेकिन, एक टेस्ट के लिए मेरा झुकाव किसी बेहतरीन खिलाड़ी जैसे करुण नायर को चुनने पर होगा। उन्होंने बताया कि भारत जुलाई/अगस्त तक टेस्ट नहीं खेलेगा। इसलिए यह दो अलग-अलग विकल्पों पर निर्भर करेगा।
बता दें कि कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय टीम प्लेइंग इलेवन में से छह बाएं हाथ के बल्लेबाजों के साथ मैदान पर उतरी थी। इसका नतीजा ये रहा कि साइमन हार्मर ने भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी। टीम महज 124 रनों के लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर पाई और महज 93 रन पर ऑलआउट हो गई। इसी वजह से हर्षा बाएं हाथ की जगह दाएं हाथ के बल्लेबाज खिलाने की वकालत कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग