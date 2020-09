पीटरसन ने शिखर धवन के 'ऊबर' चश्मा का उड़ाया मजाक, लाइव कमेंट्री में किया ऐसा कमेंट

चेन्नई सुपर किंग्स ( Chennai Super Kings) और दिल्ली कैपिटल्स ( Delhi Capitals ) के बीच मैच में जहां दर्शक अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के शॉट्स का आनंद उठा रहे थे। वहीं कमेंट्री बॉक्स में बैठे किक्रेटर केविन पीटरसन ( Kevin Pietersen ) का शिखर धवन ( Shikhar Dhawan) के ‘ऊबर’ चश्मा ( uber-cool glasses ) पर दिल हार बैठे। दरअसल, जब दिल्ली कैपिटल्स गेंदबाजी के लिए उतरी तो शिखर का चश्मा हर किसी को आकर्षित कर रहा था, जिससे क्रिकेटर केविन पीटरसन भी नहीं बच पाए। उन्होंने शिखर के चश्मे में की तारीफ करते हुए शानदार बताया। बोले-मुझे भी बताओ कि यह ऊबर चश्मा आपने लिए कहां से लिया है।

Hey @SDhawan25 where did you get those uber cool glasses from? @KP24 wants to know 😋#Dream11IPL #CSKvDC pic.twitter.com/K7SOtLZ7Gm