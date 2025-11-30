ILT20: मुंबई इंडियंस एमिरेट्स ने अचानक बदला कप्तान, वेस्टइंडीज के इस तूफानी ऑलराउंडर को सौंपी जिम्मेदारी

पोलार्ड पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन सिंह के साथ मिलकर काम करेंगे, रॉबिन सिंह MI एमिरेट्स के कोच हैं। रॉबिन की रणनीतिक समझ और पोलार्ड के अनुभव का यह संयोजन अत्यंत घातक साबित हो सकता है। टीम में आंद्रे फ्लेचर, रोमारियो शेफर्ड और एक़ीम ऑगस्टे जैसे वेस्टइंडियन खिलाड़ियों की मौजूदगी MIE को वेस्टइंडियन फ्लेवर प्रदान करती है। खासकर आंद्रे फ्लेचर, जो पहले ILT20 ऑक्शन में 260,000 डॉलर की सबसे अधिक बोली पर खरीदे गए थे, टीम की बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभाएंगे।