ILT20: मुंबई इंडियंस एमिरेट्स ने अचानक बदला कप्तान, वेस्टइंडीज के इस तूफानी ऑलराउंडर को सौंपी जिम्मेदारी

पहले सीजन के ऑक्शन के बाद MI ने निकोलस पूरन को कप्तान बनाया था, लेकिन इस बार पोलार्ड को यह जिम्मेदारी दी गई है। पूरन अब SA20 लीग में MI केप टाउन के लिए खेलेंगे, क्योंकि दोनों लीग के शेड्यूल में कुछ ओवरलैपिंग है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 30, 2025

MI एमिरेट्स ने कीरोन पोलार्ड को कप्तान बनाया (Photo - ILT20)

Kieron Pollard, MI Emirates, ILT20: वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड को इंटरनेशनल लीग टी20 (ILT20) के आगामी चौथे सीजन के लिए MI एमिरेट्स (MIE) ने अपना नया कप्तान बनाया है। 38 वर्षीय पोलार्ड को हमवतन निकोलस पूरन की जगह यह ज़िम्मेदारी दी गई है। पोलार्ड ने मुंबई इंडियंस के साथ पांच आईपीएल खिताब जीते हैं और उनकी कप्तानी में MI ने कई महत्वपूर्ण मुकाबले जीते हैं।

पूरन की जगह लेंगे पोलार्ड

पहले सीजन के ऑक्शन के बाद MI ने निकोलस पूरन को कप्तान बनाया था, लेकिन इस बार पोलार्ड को यह जिम्मेदारी दी गई है। पूरन अब SA20 लीग में MI केप टाउन के लिए खेलेंगे, क्योंकि दोनों लीग के शेड्यूल में कुछ ओवरलैपिंग है। पोलार्ड का यह फैसला MI के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पोलार्ड का टी20 करियर

पोलार्ड टी20 क्रिकेट में 720 मैच खेल चुके हैं और वे इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। उनके नाम 14,237 रन दर्ज हैं, जो 31.85 की औसत और 151.23 की स्ट्राइक रेट से बनाए गए हैं।टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ने से वे महज 326 रन दूर हैं।

वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों की भरमार

पोलार्ड पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन सिंह के साथ मिलकर काम करेंगे, रॉबिन सिंह MI एमिरेट्स के कोच हैं। रॉबिन की रणनीतिक समझ और पोलार्ड के अनुभव का यह संयोजन अत्यंत घातक साबित हो सकता है। टीम में आंद्रे फ्लेचर, रोमारियो शेफर्ड और एक़ीम ऑगस्टे जैसे वेस्टइंडियन खिलाड़ियों की मौजूदगी MIE को वेस्टइंडियन फ्लेवर प्रदान करती है। खासकर आंद्रे फ्लेचर, जो पहले ILT20 ऑक्शन में 260,000 डॉलर की सबसे अधिक बोली पर खरीदे गए थे, टीम की बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभाएंगे।

आईएल टी20 का चौथा सीजन अबू धाबी, दुबई और शारजाह में होगा। यह 2 दिसंबर से शुरू होगा और 4 जनवरी तक चलेगा। इसमें छह टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 34 मैच खेलेंगी। MI एमिरेट्स अपना कैंपेन 4 दिसंबर को दुबई में गल्फ जायंट्स के खिलाफ शुरू करेगी। यह मुकाबला सीजन के सबसे रोमांचक मैचों में से एक होने की उम्मीद है।

मुंबई इंडियंस एमिरेट्स की टीम

  • ऑक्शनसे चुने गए खिलाड़ी: मोहम्मद रोहिद, जॉर्डन थॉम्पसन, नवीन-उल-हक, आन्द्रे फ्लेचर, नोसथुश केंजीगे, मोहम्मद शफीक, जैन उल आबिदीन, उस्मान खान, अकेम ऑगस्टे, अरब गुल, तजिंदर ढिल्लों, जहूर खान, और शाकिब अल हसन।
  • रिटेंशन और डायरेक्ट साइनिंग: फजलहक फारूकी, टॉम बैण्टन, रोमाइरो शेफर्ड, क्रिस वोक्स, जॉनी बैर्स्टो, ए.एम. गजनफर, मोहम्मद वसीम, और कामिन्दु मेंडिस।
  • वाइल्डकार्ड खिलाड़ी: निकोलस पूरन और कीरोन पोलार्ड।

Rohit Sharma broke Sourav Ganguly record

Published on:

30 Nov 2025 07:33 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ILT20: मुंबई इंडियंस एमिरेट्स ने अचानक बदला कप्तान, वेस्टइंडीज के इस तूफानी ऑलराउंडर को सौंपी जिम्मेदारी

