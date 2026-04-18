‘वह पूरी तरह टूट गया था’, KKR टीम मैनेजमेंट पर लगा रिंकू सिंह का आत्मविश्वास तोड़ने का आरोप

Rinku Singh के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आईपीएल (IPL 2026) के 19वें सीजन में यह बाएं हाथ का बल्लेबाज अपनी पुरानी लय से कोसों दूर नजर आ रहा है और इस समय उसके लिए एक-एक रन बनाना भी मुश्किल हो गया है। शुक्रवार रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ उसकी मुश्किलें और बढ़ गईं। जहां वह क्रीज पर सिर्फ दो गेंदों तक ही टिक पाए और एक रन बनाकर आउट हो गए। केकेआर के उप कप्‍तान इस साल पांच पारियों में सिर्फ 79 रन ही बना सके हैं। उसका सर्वश्रेष्‍ठ स्कोर मुंबई इंडियंस के खिलाफ नाबाद 33 रन रहा है।