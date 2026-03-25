IPL 2026 से पहले फिट हुआ 157 की रफ्तार से सबसे तेज गेंद फेंकने वाला भारतीय बॉलर, KKR के लिए बनेगा वरदान

उमरान मलिक ने अपना अपना आईपीएल डेब्यू 2021 में किया था और 4 सीजन तक एसआरएच का हिस्सा रहे। जहां उन्होंने 26 मैच में 29 विकेट लिए। हालांकि, वह सिर्फ एक ही सीजन 2022 में पूरा खेल पाए। केकेआर में 75 लाख रुपये में खरीदे जाने के बावजूद उमरान पिछले पूरे सीजन में बेंच पर ही बैठे रहे, जिसकी मुख्य वजह चोट थी। चोट की वजह से उन्हें ठीक होने में कई महीने लग गए और अब वह आईपीएल में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से फिट हैं।