KKR को लगा एक और बड़ा झटका, मुस्तफ़िज़ूर, पथिराना और हर्षित राणा के बाद यह स्टार तेज गेंदबाज भी IPL से बाहर हुआ

बंगाल के 29 साल के तेज गेंदबाज को फ्रेंचाइजी ने मिनी ऑक्शन में 1 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता नाइट राइडर्स के शीर्ष अधिकारी ने आकाशदीप से आईपीएल 2026 से बाहर होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'दुर्भाग्य से आकाशदीप ने कोलकाता नाइट राइडर्स कैंप से नहीं जुड़े हैं, जो 18 मार्च से कोलकाता में चल रहा है। पता चला है कि वह बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। हालांकि, उनकी चोट की असल वजह अभी साफ नहीं है। माना जा रहा है कि सीओई से फ्रेंचाइजी की खिलाड़ी के बारे में कुछ बातचीत हुई है। वह आईपीएल से बाहर हो गए हैं, पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए हैं।'