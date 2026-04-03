KKR vs SRH: अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, पिछली बार सनराइजर्स हैदराबाद को 120 रन पर कर दिया था ढेर

IPL 2026, KKR vs SRH Update: आईपीएल 2026 के छठे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) और सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) की टीमें आमने-सामने हैं। यह मुकाबला कोलकाता के इडेन गार्डेंस (Eden Gardens) में खेला जा रहा है, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इससे पहले कोलकाता में पिछले सीजन भी ये दोनों टीमें आमने-सामने हुई थीं, जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 200 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 120 रन पर ढेर हो गई थी।