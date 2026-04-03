Shryas Iyer Injury Update: श्रेयस अय्यर की चोट पर आया बड़ा अपडेट, फ्रेक्चर नहीं लेकिन अभी भी है ये प्रॉब्लम

163 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और प्रियांश आर्या (Priyansh Arya) जल्दी आउट हो गए। इसके बाद प्रभसिमरन सिंह (Prabhsimran Singh) और कूपर कॉनोली ने पारी को संभाला। दोनों ने मिलकर टीम को 80 रन के पार पहुंचा दिया। 10वें ओवर में प्रभसिमरन आउट हुए और उसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई। श्रेयस अय्यर ने 11 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 18 रन की पारी खेली। इसके बाद नेहाल वढेरा, शशांक सिंह मार्कस स्टोयनिस और मार्को यानसेन जल्दी जल्दी आउट हो गए। ह