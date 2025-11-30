IND vs SA: गंभीर की कोचिंग अबतक नहीं जीते एक भी वनडे सीरीज, अगर किए ‘जबरन एक्सपेरिमेंट; तो अफ्रीका से भी हारेगा भारत

वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में वे छह नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। इस मुक़ाबले में भी अक्षर पटेल ने पांच नंबर पर बल्लेबाजी की। दूसरे मुक़ाबले में भी यही बल्लेबाजी क्रम रहा और तीसरे मैच में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। 2025 में उन्‍होंने अब तक 11 वनडे मैच खेले हैं और सिर्फ एक बार पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने को मिली है। वहीं दो बार बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला है। उन्होंने छठे नंबर पर बल्लेबाज़ी करते हुए 2, 10, 41, 23, 42, 34*, 38 और 11 के स्कोर बनाए हैं। इस दौरान शतक दूर उनके बल्‍ले से एक भी अर्धशतक नहीं आ सका है।