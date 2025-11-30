Patrika LogoSwitch to English

IND vs SA: गंभीर की कोचिंग अबतक नहीं जीते एक भी वनडे सीरीज, अगर किए ‘जबरन एक्सपेरिमेंट; तो अफ्रीका से भी हारेगा भारत

गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत अबतक एक भी वनडे सीरीज नहीं जीत पाया है। इसका मुख्य कारण कोच गंभीर द्वारा किए जा रहे 'जबरन एक्सपरिमेंट' हैं। गंभीर बार-बार बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करते हैं। इससे खिलाड़ियों को अपनी भूमिका के अनुसार ढलने में समय लग जाता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 30, 2025

गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत अबतक एक भी वनडे सीरीज नहीं जीत पाया है (Photo - EspnCricInfo)

KL Rahul, India vs South Africa 1st ODI: टेस्ट सीरीज में 2-0 से बुरी तरह हारने के बाद अब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने जा रही है। इस सीरीज का पहला मुक़ाबला आज यानि 30 नवंबर को रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया लगभग फुल-स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ मैदान में उतर रही है। हालांकि नियमित कप्तान शुभमन गिल चोट के चलते इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल टीम की कमान संभाल रहे हैं।

गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत ने नहीं जीती वनडे सीरीज

गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत अबतक एक भी वनडे सीरीज नहीं जीत पाया है। टीम ने अबतक दो सीरीज खेली हैं और दोनों में उन्हे मुंह की खानी पड़ी है। अगस्त 2024 में श्रीलंका से खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत को 2-0 से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर में खेली गई सीरीज में 2-1 से हार झेलनी पड़ी थी।

जबरन एक्सपरिमेंट की वजह से हार रहा भारत

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार का मुख्य कारण कोच गंभीर द्वारा किए गए 'जबरन एक्सपरिमेंट' थे। चाहे टी20 हो, टेस्ट हो या वनडे क्रिकेट, गंभीर बार-बार बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करते हैं। इससे खिलाड़ियों को अपनी भूमिका के अनुसार ढलने में समय लग जाता है। वनडे क्रिकेट में केएल राहुल इस समय भारत के सबसे अच्छे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं। लेकिन गंभीर ने अबतक उन्हें इस पोजीशन में खेलने का मौका नहीं दिया है।

केएल राहुल का नंबर 5 पर बेहतरीन रिकॉर्ड

केएल राहुल का नंबर 5 पर रिकॉर्ड दुनिया के किसी भी बल्लेबाज से बेहतर है। केएल राहुल ने वनडे क्रिकेट में नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए 31 पारियों में 56.47 के शानदार औसत से कुल 1299 रन बनाए हैं, जिसमें 97 चौके और 36 छक्के शामिल हैं। इस दौरान उनके बल्‍ले से 2 शतक और 9 अर्धशतक आए हैं। फिर भी, गंभीर के कोच बनने के बाद से राहुल को कभी 5 नंबर पर बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला।

लगातार छठे और सातवे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे राहुल

नंबर 5 पर कभी अक्षर पटेल खेलते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी कोई और बल्लेबाज। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में केएल छह नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। पांच पर उनकी जगह श्रेयस अय्यर को भेजा गया था। दूसरे मुक़ाबले में वे सात नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और खाता भी नहीं खोल सके। यहां अक्षर पटेल ने पांच नंबर पर बल्लेबाजी की। आखिरी वनडे में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया।

केएल राहुल का विभिन्न बल्लेबाज़ी क्रम पर प्रदर्शन

बल्लेबाज़ी क्रमपारियांनॉटआउटरनसर्वश्रेष्ठ स्कोरऔसतगेंदेंशतकअर्धशतकचौकेछक्के
पहला स्थान16266911147.7885125568
दूसरा स्थान7024610235.1429711216
तीसरा स्थान30774725.66980050
चौथा स्थान133558111*55.80643234711
पांचवां स्थान318129911256.471348299736
छठा स्थान10424342*40.5025800128
सातवां स्थान10000.0020000

वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में वे छह नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। इस मुक़ाबले में भी अक्षर पटेल ने पांच नंबर पर बल्लेबाजी की। दूसरे मुक़ाबले में भी यही बल्लेबाजी क्रम रहा और तीसरे मैच में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। 2025 में उन्‍होंने अब तक 11 वनडे मैच खेले हैं और सिर्फ एक बार पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने को मिली है। वहीं दो बार बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला है। उन्होंने छठे नंबर पर बल्लेबाज़ी करते हुए 2, 10, 41, 23, 42, 34*, 38 और 11 के स्कोर बनाए हैं। इस दौरान शतक दूर उनके बल्‍ले से एक भी अर्धशतक नहीं आ सका है।

India vs South Africa ODI Series 2025

