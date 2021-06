WTC Final से पहले इंट्रा स्क्वाड मैच में राहुल ने जडेजा की गेंद पर लगाया लंबा सिक्स

नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच 18 से 22 जून के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC World Test Champaiship) का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। टीम इंडिया ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय टीम अभी साउथप्टन में 4 दिन का इंट्रा स्क्वाड मैच खेल रही है। यह मुकाबला शुक्रवार को शुरू हुआ है और पहला दिन ऋषभ पंत और इशांत शर्मा के नाम रहा था। दूसरे दिन केएल राहुल (KL Rahul) छा गए हैं। बीसीसीआई (BCCI) ने दूसरे दिन का वीडियो और तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें राहुल बाहर निकलकर जडेजा (Ravindra Jadeja) की गेंंद पर सिक्स लगाते नजर आ रहे हैं।

Highlights from Day 2 of the intra-squad match simulation here in Southampton 🔥 #TeamIndia pic.twitter.com/Tm6RrQ4nnd

ओपनिंग पार्टनरशिप के लिए लगी होड़

बीसीसीआई ने जो वीडियो शेयर किए हैं उसमें टीम इंडिया के विकेटकीपर ऋद्धिमान शाह भी शार्दुल ठाकुर की गेंद पर लंबा सिक्स लगाते दिख रहे हैं। डब्ल्यूटीसी के फाइनल में रोहित शर्मा का खेलना तय है। दूसरे ओपनर के तौर पर भारत के पास केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल के बीच होड़ लगी है। शुक्रवार को 135 गेंदों में 85 रन की पारी खेलकर गिल पहले ही अपना दावा ठोक चुके हैं। वह पिछले काफी समय से जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं।

पंत के चलते शाह का खेलना मुश्किल

वहीं दूसरी और ऋषभ ने प्रैक्टिस मैच में शुक्रवार को 94 गेंदों में 121 रनों की तेज तर्रार पारी खेली थी। ऐसे में शाह को मौका मिलने के चांस कम ही हैं। तीसरे नंबर चेतेश्वर पुजारा, चौथे नंबर को कोहली और पांचवें नंबर पर अजिंक्य रहाणे का खेलना लगभग तय हैं।

Captain vs Captain at the intra-squad match simulation.



What do you reckon happened next?



Straight-drive

Defense

LBW#TeamIndia | @imVkohli | @klrahul11 pic.twitter.com/n6pBvMNySy