IND vs NZ Women’s ODI Series Live Cricket Streaming: पहले वनडे मैच को लेकर जाने सबकुछ 

आगामी सीरीज में भारत की ऋचा घोष अपने बोर्ड परीक्षा की वजह से सीरीज में नहीं खेलेंगी। आशा शोभना और पूजा वस्त्राकर भी इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं।

India W vs New Zealand W 1st ODI मैच का कितने बजे से शुरू होगा? दोनों टीमों के बीच 1st ODI मैच गुरुवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। India W vs New Zealand W 1st ODI मैच कहां खेला जाएगा? दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

India A vs New Zealand W 1st ODI का प्रसारण किस चैनल पर होगा? दोनों टीमों के बीच पहला वनडे टीवी पर स्पोर्ट्स 18 चैनल जबकि JioCinema के ऐप और वेबसाइट पर प्रसारित किया जाएगा

वनडे सीरीज के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हैं न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम– सोफी डिवाइन (कप्तान), सूजी बेट्स, ईडन कार्सन, लॉरेन डाउन, इजी गेज, मैडी ग्रीन, ब्रूक हॉलिडे, पॉली इंगलिस (विकेट-कीपर), फ्रान जोनास, जेस केर, मेली केर, मौली पेनफोल्ड, जॉर्जिया फिल्मर, हन्ना रोवे, लेया ताहुहु।