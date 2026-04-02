KKR vs SRH Pitch Report: स्पिनर मचाएंगे तहलका या जमकर बरसेंगे चौके छक्के, पढ़ें ईडन गार्डन की पिच का हाल

स्क्वेयर बाउंड्री छोटी होने से बड़े स्कोर आसानी से बनते हैं। आईपीएल में औसत पहली पारी का स्कोर 170-185 के आसपास रहता है। मैच आगे बढ़ने पर पिच थोड़ी स्लो हो जाती है, जिससे मिडिल ओवर्स और डेथ में स्पिनर्स को मदद मिलने लगती है। इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को ज़्यादा सफलता मिली है, ड्यू का असर शाम के मैचों में काफी होता है। जिससे जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, गेंदबाजों के लिए गेंद को पकड़ना मुश्किल होता जाएगा। इसलिए टॉस जीतने वाली टीमें आमतौर पर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती हैं।