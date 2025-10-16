कुलदीप यादव vs शेन वॉर्न: 15 टेस्ट के बाद कौन है दमदार? आंकड़े बता रहे हैं चौंकाने वाली कहानी!

कुलदीप यादव ने साल 2017 में रेडबॉल क्रिकेट में डेब्यू किया था। तब से उन्होंने 15 टेस्ट मैच खेले हैं और इस दौरान उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। कुलदीप ने 21.69 के औसत से 68 विकेट हासिल किए हैं। इस दौरान उन्होंने 5 बार फाइव विकेट हॉल लिया, जो उनकी गेंदबाजी की धार को दर्शाता है। दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी गेंदबाजी इसका ताजा उदाहरण है, जहां उन्होंने बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। कुलदीप की खासियत उनकी विविधता और बल्लेबाजों को पढ़ने की क्षमता है। उनकी चाइनामैन गेंदबाजी और गूगली ने कई दिग्गज बल्लेबाजों को परेशान किया है।