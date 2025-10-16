कुलदीप यादव vs शेन वॉर्न: 15 टेस्ट के बाद कौन है दमदार? आंकड़े बता रहे हैं चौंकाने वाली कहानी!

चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव (Photo Credit- IANS)
Kuldeep yadav vs shane warne: भारतीय चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से दुनिया भर के बल्लेबाजों को चकमा देने का हुनर दिखाया है। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में कुलदीप ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब अपने नाम किया।
भारत ने इस मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम की थी। इस मुकाबले में कुलदीप ने पहली पारी में 82 रन देकर 5 विकेट और दूसरी पारी में 104 रन देकर 3 विकेट झटके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुलदीप के शुरुआती 15 टेस्ट के आंकड़े क्रिकेट के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न को भी पीछे छोड़ रहे हैं? आइए, इन दोनों दिग्गजों के शुरुआती 15 टेस्ट की तुलना करें और देखें कि आंकड़े क्या कहते हैं!
कुलदीप यादव ने साल 2017 में रेडबॉल क्रिकेट में डेब्यू किया था। तब से उन्होंने 15 टेस्ट मैच खेले हैं और इस दौरान उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। कुलदीप ने 21.69 के औसत से 68 विकेट हासिल किए हैं। इस दौरान उन्होंने 5 बार फाइव विकेट हॉल लिया, जो उनकी गेंदबाजी की धार को दर्शाता है। दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी गेंदबाजी इसका ताजा उदाहरण है, जहां उन्होंने बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। कुलदीप की खासियत उनकी विविधता और बल्लेबाजों को पढ़ने की क्षमता है। उनकी चाइनामैन गेंदबाजी और गूगली ने कई दिग्गज बल्लेबाजों को परेशान किया है।
शेन वॉर्न का नाम क्रिकेट की दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज लेग स्पिनर ने अपने पूरे टेस्ट करियर में 145 मैचों में 708 विकेट लिए और 194 वनडे में 293 विकेट अपने नाम किए। लेकिन अगर हम उनके शुरुआती 15 टेस्ट की बात करें, तो आंकड़े कुलदीप के सामने थोड़े फीके पड़ते हैं। वॉर्न ने अपने पहले 15 टेस्ट में 28.50 के औसत से 54 विकेट लिए थे, जिसमें केवल 1 बार फाइव विकेट हॉल शामिल था।
आंकड़ों की तुलना: कुलदीप बनाम वॉर्नआइए, दोनों गेंदबाजों के शुरुआती 15 टेस्ट के आंकड़ों को करीब से देखें:
|गेंदबाज
|टेस्ट
|विकेट
|औसत
|फाइव विकेट हॉल
|कुलदीप यादव
|15
|68
|21.69
|5
|शेन वॉर्न
|15
|54
|28.50
|1
हालांकि, यह कहना गलत होगा कि वॉर्न का शुरुआती करियर कमजोर था। वॉर्न ने धीरे-धीरे अपनी गेंदबाजी को निखारा और बाद में क्रिकेट इतिहास के सबसे महान स्पिनर बनकर उभरे। उनके पास गेंद को टर्न कराने की अद्भुत कला थी, और उनकी फ्लिपर और लेग स्पिन ने कई बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया।
