IPL कोच्चि स्कैंडल को लेकर ललित मोदी ने शशि थरूर पर साधा निशाना, बोले- गैरकानूनी तरीके से फ्रैंचाइजी में ली थी हिस्सेदारी

उन्‍होंने कहा कि मैंने एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया, क्योंकि मैं कंसोर्टियम के हर मेंबर से मिलना चाहता था। मीटिंग बैंगलोर में हुई थी। सुनंदा पुष्कर नाम की लेडी को छोड़कर सभी शेयरहोल्डर वहां थे। मैं यह एग्रीमेंट देख रहा हूं और वैसे, मुझे नहीं पता था कि वह कौन थी। मैं इन कंसोर्टियम मेंबर्स से पूछ रहा हूं। आप सुनंदा नाम की एक लेडी को 25% शेयर दे रहे हैं। पुष्कर. वो कौन है? मैंने कहा कि जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि सुनंदा पुष्कर कौन है? मैं इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं करूंगा। जैसे ही मैंने ये कहा, मुझे शशि थरूर का फोन आया। उन्होंने कहा कि ललित, सुनंदा पुष्कर के बारे में मत पूछो। उसने कहा, अगर तुमने पूछा, तो मैं सुबह तुम पर रेड करवा दूंगा।