इस आदमी की याददाश्त चली गई है… संजीव गोयनका पर बुरी तरह भड़के ललित मोदी, ‘जोकर’ तक कह डाला, जानें पूरा मामला

Lalit Modi Lashes Out at Sanjiv Goenka: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के जनक और लीग के पहले चेयरमैन ललित मोदी ने संजीव गोयनका पर बुरी तरह से भड़ास निकालते हुए उन्‍हें जोकर तक कह डाला है। ललित की ये तीखी प्रतिक्रिया लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मालिक की ओर से आईपीएल की वैल्यू में आए जबरदस्त उछाल में जय शाह की भूमिका बताने के बाद आई है। ज्ञात हो कि राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की हाल ही में बड़ी डील हुई है। अधिग्रहण में इन दोनों फ्रेंचाइजी की वैल्यू अरबों डॉलर तक पहुंच गई है।