26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

इस आदमी की याददाश्त चली गई है… संजीव गोयनका पर बुरी तरह भड़के ललित मोदी, ‘जोकर’ तक कह डाला, जानें पूरा मामला

Lalit Modi Lashes Out at Sanjiv Goenka: ललित मोदी ने संजीव गोयनका की आईपीए की शुरुआत के बारे में समझ पर सवाल उठाया और एक कड़े जवाब में उन्हें जोकर तक कह डाला है। उनकी यह टिप्‍पणी आरसीबी और राजस्‍थान रॉयल्‍स की वैल्‍यू बढ़ने पर गोयनका की पोस्‍ट के बाद आई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Mar 26, 2026

Lalit Modi Lashes Out at Sanjiv Goenka

ललित मोदी और संजीव गोयनका। (फोटो सोर्स: IANS)

Lalit Modi Lashes Out at Sanjiv Goenka: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के जनक और लीग के पहले चेयरमैन ललित मोदी ने संजीव गोयनका पर बुरी तरह से भड़ास निकालते हुए उन्‍हें जोकर तक कह डाला है। ललित की ये तीखी प्रतिक्रिया लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मालिक की ओर से आईपीएल की वैल्यू में आए जबरदस्त उछाल में जय शाह की भूमिका बताने के बाद आई है। ज्ञात हो कि राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की हाल ही में बड़ी डील हुई है। अधिग्रहण में इन दोनों फ्रेंचाइजी की वैल्यू अरबों डॉलर तक पहुंच गई है।

पोस्ट में ललित मोदी का कोई जिक्र नहीं

आदित्य बिड़ला ग्रुप, ब्लैकस्टोन, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप और बोल्ट वेंचर्स के एक समूह ने हफ्तों चली बोली के बाद आरसीबी को 1.78 अरब डॉलर में खरीदा है। जबकि, राजस्थान रॉयल्स को अमेरिका स्थित कल सोमानी के नेतृत्व वाले एक समूह ने 1.63 अरब डॉलर में खरीदा है। इस उछाल का जश्न मनाते हुए संजीव गोयनका ने आईपीएल के ढांचागत विकास खासकर इसके मीडिया राइट्स मॉडल को इसका श्रेय दिया, लेकिन अपनी पोस्ट में ललित मोदी का कोई जिक्र नहीं किया।

संजीव गोयनका ने कही थी ये बात

संजीव गोयनका ने एक्‍स पर अपने ट्वीट में लिखा, '@rajasthanroyals को 2008 में लगभग ₹270 करोड़ में खरीदा गया था, उसे अभी-अभी ₹15,000 करोड़ से ज्‍यादा में बेचा गया है। @RCBTweets, को लगभग ₹485 करोड़ में खरीदा गया था और उसे अब ₹16,600 करोड़ से ज्‍यादा में बेचा गया। दो फ्रेंचाइजी एक ही हफ्त में ₹15,000 करोड़ से ज्‍यादा की।'

उन्होंने आगे लिखा, 'यह वैल्यू आईपीएल के आर्किटेक्चर से बनी है। जिस तरह से ब्रॉडकास्ट और डिजिटल राइट्स को व्यवस्थित किया गया। वह शासन प्रणाली जिसने ब्रांड्स को प्रीमियम स्तर पर निवेश करने का भरोसा दिया। इसका ज्‍यादातर श्रेय @JayShah के विजन को जाता है।'

'सच में इस आदमी याददाश्‍त चली गई है'

यह अनदेखी ललित मोदी को बिल्कुल भी रास नहीं आई है, जिन्होंने 2008 में आईपीएल की परिकल्पना की थी और इसे लॉन्च किया था। उन्‍होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए संजीव गोयनका की समझ पर सवाल उठाया और उन्हें "जोकर" तक कह डाला।

ललित मोदी ने एक्‍स पर अपनी पोस्‍ट में लिखा, 'सच में इस आदमी याददाश्‍त चली गई है, इसे यह भी याद नहीं है कि इस मॉडल का आइडिया किसका था? कोई बात नहीं। वह तो बस अपनी ही दुनिया में जीता है। हम सब जानते हैं कि @DrSanjivGoenka एक जोकर है।

काश, आईपीएल फ्रेंचाइजी का मालिक उसका भाई @hvgoenka होता। वह क्रिकेट का सच्चा फैन है। यह जोकर नहीं, जिसे लगता है कि उसका एक ट्वीट इतिहास बदल देगा। इससे तो बस यही साबित होता है कि उसे क्रिकेट की जरा भी जानकारी नहीं है। बस उसका सिर घमंड से फूला हुआ है।

संजीव गोयनका ने अभी तक इस तीखी आलोचना का सार्वजनिक तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है। बता दें कि आईपीएल 2026 सीजन 28 मार्च से शुरू होने वाला है, जिसमें मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Updated on:

26 Mar 2026 11:17 am

Published on:

26 Mar 2026 11:15 am

Hindi News / Sports / Cricket News / इस आदमी की याददाश्त चली गई है… संजीव गोयनका पर बुरी तरह भड़के ललित मोदी, ‘जोकर’ तक कह डाला, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

IPL 2026

‘रील बनाने से फुर्सत मिले तब तो खेल पर ध्यान दोगे! युवराज जैसा बनने में सालों लग जाएंगे’ – इस खिलाड़ी पर भड़के योगराज

Abhishek Sharma News , Yograj Singh on Abhishek Sharma , Yuvraj Singh Father Statement , Abhishek Sharma T20 World Cup Performance , Cricket News Hindi Yograj Singh Criticism , Abhishek Sharma Reels Controversy
क्रिकेट

BCCI ने कैच के नियमों को लेकर IPL कप्तानों को दी वॉर्निंग, ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ रूल पर भी दिया बड़ा अपडेट

Update on Impact Player rule
क्रिकेट

IPL 2026 में धमाल मचा सकते हैं ये 5 विदेशी बल्लेबाज, अकेले मैच जिताने की रखते हैं क्षमता

IPL 2026
क्रिकेट

IPL 2026 से पहले मुंबई इंडियंस के खेमे से आई बड़ी खबर, बेंगलुरु के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस पहुंचे जसप्रीत बुमराह

Jasprit Bumrah at Centre of Excellence
क्रिकेट

IPL 2026 से ठीक पहले KKR ने खोजा चोटिल हर्षित राणा का रिप्लेसमेंट, ये भारतीय तेज गेंदबाज लेगा जगह

Navdeep Saini replaces Harshit Rana in KKR for IPL 2026
आईपीएल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.