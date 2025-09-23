क्रिकेट जगत में शोक की लहर, जिसके इशारे पर भारत ने जीता वर्ल्ड कप, दिग्गज अंपायर ने ली अंतिम सांस

उन्होंने 1970 में काउंटी स्तर पर अंपायरिंग शुरू की और 1973 में हेडिंग्ले में इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच में अंपायरिंग की। मशहूर अंपायर डिकी बर्ड 1973-96 तक कुल 66 टेस्ट और 1973-95 तक 69 एक वनडे अंतरराष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग की। क्रिकेट जगत में उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1996 में अपने अंतिम टेस्ट से पहले डिकी बर्ड को इंग्लैंड और भारत के खिलाड़ियों की ओर से लॉर्ड्स में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था।