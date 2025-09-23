Patrika LogoSwitch to English

Asia Cup 2025: भारत के खिलाफ भिड़ंत से पहले बांग्लादेश की बढ़ी मुश्किलें, धाकड़ खिलाड़ी के खेलने पर संशय

IND vs BAN: भारत-बांग्लादेश के बीच बुधवार को एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला खेला जाना है। टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 के अपने पहले मैच को 6 विकेट से जीत चुकी है। वहीं, बांग्लादेशी टीम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर इस मुकाबले के साथ अपने सुपर-4 चरण की शुरुआत करेगी।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 23, 2025

Bangladesh
बांग्लादेश क्रिकेट टीम (File Photo Credit - IANS)

IND vs BAN, Asia Cup 2025 : भारत के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले से पहले बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास (Litton Das) के चोटिल होने की आशंका है। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज को आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में ट्रेनिंग के दौरान पीठ में खिंचाव आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लिटन दास नेट्स पर स्क्वायर कट लगाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच उन्हें कमर के बाईं हिस्से में तकलीफ महसूस हुई। इसके बाद टीम के फिजियो बायजीद उल इस्लाम ने उनकी जांच की और लिटन दास को ट्रेनिंग सेशन बीच में ही छोड़ना पड़ा।

मेडिकल परीक्षण के बाद खेलने पर अंतिम फैसला

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के एक अधिकारी ने 'क्रिकबज' को बताया, "हम मंगलवार को लिटन दास की जांच करेंगे। वह बाहर से बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला लेने से पहले हमें उनका मेडिकल परीक्षण करवाना होगा।" भले ही इस घटना के बाद लिटन दास को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, लेकिन अगर कप्तान भारत के खिलाफ इस अहम मुकाबले में नहीं खेलते, तो उनकी अनुपलब्धता बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है।

बुधवार को भारत और बांग्लादेश की भिड़ंत

भारत-बांग्लादेश के बीच बुधवार को एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला खेला जाना है। टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 के अपने पहले मैच को 6 विकेट से जीत चुकी है। वहीं, बांग्लादेशी टीम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर इस मुकाबले के साथ अपने सुपर-4 चरण की शुरुआत करेगी।

इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया का सफर शानदार रहा है। भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से शिकस्त दी, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से जीत हासिल की। इसके बाद टीम इंडिया ने ओमान के विरुद्ध 21 रन से मुकाबला जीतकर सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया।

दूसरी ओर, बांग्लादेशी टीम ने हांगकांग के खिलाफ 7 विकेट से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके बाद टीम को श्रीलंका के हाथों 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी। बांग्लादेश ने 8 रन से अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीता, जिसके बाद सुपर-4 मुकाबले में उसने श्रीलंका के विरुद्ध 4 विकेट से जीत दर्ज की।

एशिया कप सुपर-4 के लिए स्क्वाड

भारतीय टीम- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

बांग्लादेश टीम : लिटन दास (कप्तान), परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हिरदॉय, जेकर अली, शमीम हुसैन, नुरुल हसन, मेहदी हसन, रिशद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन, तंजीद हसन तमीम।

