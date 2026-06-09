‘वहां तो बंदूक ताने खड़े रहते थे’, बांग्लादेशी क्रिकेटर ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की बताई असलियत

आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में वह बता रहे थे कि कैसे एक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अधिकारी ने उनसे कहा था कि भारत में खेलना सुरक्षित नहीं है, जिसके जवाब में उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा, “बांग्लादेश के अधिकारी हमसे कह रहे थे कि भारत में हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है, जिसके जवाब में मैंने उनसे कहा कि हम पाकिस्तान में खेल चुके हैं, जहां कमरे के बाहर गार्ड बंदूक ताने खड़े रहते थे। इससे खतरनाक और क्या हो सकता है? अगर हम पाकिस्तान में खेल सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं?”