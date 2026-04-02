LSG के गेंदबाजों ने लगभग 14% रन वाइड और लेग बाई में दिये, मैच के बाद नाराज़ हुए कप्तान ऋषभ पंत, दिया ये बयान

मैच गंवाने के बाद ऋषभ पंत ने कहा, "जब आप 140 रन बनाते हैं, तो आप ज्यादा कोशिश करते हैं। अगर वे सामान्य क्रिकेट खेलते हैं, तो वे जीत जाते हैं। पावर-प्ले में कुछ और विकेट मिल जाते, तो उन पर दबाव बन सकता था।" पंत ने माना कि शुरुआत में गेंदबाजों को पिच से मदद मिल रही थी, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी टीम बल्लेबाजी में इसका फायदा नहीं उठा पाई। उन्होंने समझाया, "नई गेंद से मदद मिल रही थी, लेकिन हम कोई बड़ी साझेदारी नहीं बना पाए। जब ​​आपके पास काफी रन नहीं होते, तो आपको कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे किसी बल्लेबाज से थोड़ी गेंदबाजी करवाना।"