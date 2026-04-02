कोलकाता के खिलाफ सनराइजर्स का हैरान कर देने वाला है रिकॉर्ड, आज तक जीत पाई है सिर्फ इतने मैच

KKR vs SRH IPL Head To Head: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के छठे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला ईडन गार्डन्स, कोलकाता में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें सीजन की पहली जीत हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। कोलकाता को पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट से हराया था। वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद को भी 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्हें डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार मिली थी।